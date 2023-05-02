"Желаю победы, но..." Музыкальный эксперт оценил шансы Украины на победу в Евровидении 2023

О песне группы TVORCHI

Мне нравится "Heart Of Steel", звучит стильно, не шароварщина, это уже плюс. Я переживал, чтобы на Евровидение не поехали какие-то этно-коллективы с очередной песней для бабки Гали. Я за то, чтобы музыка развивалась, чтобы наши украинцы могли конкурировать с артистами из Америки и Европы. Мечтаю о том, чтобы наш артист получил Грэмми, чтобы в чартах рядом с Бибером и Post Malone находилось имя и нашего певца! Так что в Ливерпуле мир увидит, что в Украине не только этно завывание, но и стильная, современная музыка.

О конкурсантах из других стран

Я прослушал каждую песню, чтобы понять, с кем будут конкурировать наши ребята. Из того, что я, мягко говоря, не понял, это песня группы из Хорватии, и не понравилась картинка от Бельгии.

Много услышал шаблонных песен, не интересных, но были и очень поразившие, например Армения - ну прямо кайф, стильная песня, красивая девушка, все на уровне.

О том, какое место займет Украина

Я думаю, не удастся угадать. Я не понимаю, как аудитория слушателей будет воспринимать Украину, потому что в каждой стране мира утро начинается с новостей о войне в Украине. Но слушатели могут оценить наших ребят не только со стороны понравившейся песни или нет, но и со стороны сострадания. Или наоборот - со стороны сильного примера. Плюс много политических факторов, которые также могут влиять.

Я думаю, что в десятке точно будут, но конечно желаю им победы!

Андрей Парфенов (фото предоставлено автором)

О том, обращались ли артисты по поводу написания песен для Нацотбора

Да, обращались, даже несколько работ было сделано. Проблема в том, что обращавшиеся ко мне клиенты почему-то видели отбор на Евровидение как конкурс "кто больше добавит в песню трембит, бандур и сопилок".

Желание клиента - закон, хочешь да, хорошо, я же не буду проводить психологические тренинги и через силу убеждать и навязывать свое мнение.

Но одна девушка предложила ну очень интересную идею, мы сделали песню, по-моему, очень интересную и оригинальную, но банально не успели закончить работу до тех дат, в которые нужно было подать песню, потому что у нее были проблемы со связями и на лечение ушло некоторое время.

О конкурсе Евровидение

Евровидение, по моему мнению, это немного устаревший конкурс, который требует каких-либо изменений, хотя бы в форматности. Но все равно - это мощный шанс для артистов заявить о себе на весь мир!