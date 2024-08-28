"Байдужий до рідних дітей". Зірки українських серіалів розповіли, за що люблять і ненавидять своїх героїв

"Будиночок на щастя", "Зв’язок" та "Голова" - ці серіали обожнюють українські глядачі, бо всі ситуації в них життєві, а у вчинках та характерах героїв ми бачимо самих себе.

РБК-Україна (проект Styler) розпитало акторів серіалів "Нового каналу" - Віталіну Біблів, Назара Задніпровського, Аліну Кошарну, Дмитра Вівчарюка, Романа Міщерякова, Вікторію Білан-Ращук та Дмитра Гирявця - що їх приваблює та дратує в їхніх героях. Дехто навіть зізнався, що б він змінив.

Віталіна Біблів (Любаня з "Будиночка на щастя")

Я не просто люблю свою Любаню, я її обожнюю! За почуття гумору, щирість, впевненість у собі, величезне серце та душу, стресостійкість, бо жити з Васею - це те ще випробування.

Єдине, що я трішки змінила б, це обмежила биття Васі рушником. Але ж те "чуперадло сеньковське" вічно в щось встряє, а Любаня розгрібає (сміється). А ще, можливо, додала б їй трішки відчуття смаку та бажання до саморозвитку. Але взагалі - я її обожнюю!

Віталіна Біблів (фото: Новий канал)

Назар Задніпровський (Вася з "Будиночка на щастя")

Я люблю Васю за вірну любов до Любані та за любов до рідного села й України. Також за вірність святковим традиціям, романтизм, бурхливу фантазію та вміння все "прикрасити".

А не люблю за брехливість, ненадійність, неохайність, лінь, самозакоханість. Також не дуже подобається, що він часто байдужий до рідних дітей. А заради фінансової чи спиртної вигоди може зрадити будь-кого, і не один раз. Але без цього всього Вася не був би таким особливим, правда ж?

Назар Задніпровський (фото: Новий канал)

Аліна Кошарна (Настя зі "Зв’язку")

Персонаж Насті дає мені неймовірне поле для фантазії та гри! Її міміка, реакції - це просто космос. Я обожнюю її характер, бо в ньому велика любов до ближніх, піклування. А її карти - це інструмент для вираження цих почуттів. Вона справжній магніт для пригод!

Звісно, Саша її в цьому перевершив, але й Настя не без авантюризму. Відкрита до життя, до допомоги людям, добра, трошки наївна і в цьому чарівна. Я багато в чому знаходжу себе в ролі Насті. Наприклад, той самий авантюризм та наївність у якихось моментах життя. А ще я теж цікавлюсь астрологією. В новому сезоні ви побачите дещо нову Настю. Вона стане більш дорослою та рішучою! Але все одно не втратить цікавість та оригінальність.

Аліна Кошарна (фото: Новий канал)

Дмитро Вівчарюк (Саша зі "Зв’язку")

Я люблю мого персонажа. Ми з ним одне ціле, мені дуже притаманна його поведінка. Майже завжди у нас однакові внутрішні стани: чик-чик-чик, кудись-тудись, тик-тик і порішав, туди бігом, пум-пум-пум - типовий я (сміється). Тож ми з моїм героєм дуже схожі. Мені легко в нього втілюватися, я кайфую від цього.

Дмитро Вівчарюк (фото: Новий канал)

Роман Міщеряков (Діма зі "Зв’язку")

Мені подобається мій персонаж. Його нескладно грати, бо він спокійний хлопець, який адекватно реагує на побутові проблеми. Можливо, були складними деякі сцени, які я в реальному житті не проживав, наприклад, парні пологи, вибачте за спойлер (сміється).

Треба було фантазувати і грати, як мій герой реагуватиме. Характери в нас у чомусь збігаються, але в Діми дуже багато терпіння. Думаю, що до того, як стати айтішником, він практикував йогу та жив у горах.

Роман Міщеряков (фото: Новий канал)

Вікторія Білан-Ращук (Катерина Жук з "Голови")

Цю роль я обожнюю! У Катерини Жук дуже багато сторін. З одного боку, вона смілива, креативна, навіть трішки епатажна, як для села. Дуже впевнена в собі жінка й водночас легка. А ще вона надзвичайно любить свою доньку. Для мене це дуже важливо. Не знаю, чи прописували це автори сценарію на самому початку, але я то відчула й показую.

А не люблю її, можливо, тому, що вона влазить у всілякі не дуже хороші історії. А ще не завжди доводить справи до кінця. Але попри все Катерина Жук - "з родзинкою". Це головне для такої самостійної красивої жінки, як на мене (усміхається).

Вікторія Білан-Ращук (фото: Новий канал)

Дмитро Гирявець (Богдан з "Голови")

Мені подобається, як прописана історія Богдана. Якщо взяти суто пілот, то там Бодя - геній математики, виходець із села. Не дуже впевнений у собі та сором'язливий. Але у ході сюжету Богдан трансформується. Починає вірити в себе, стає рішучішим та діє, вчиться виражати свою думку та втілювати ідеї. Це круто! За це його дуже люблю.

Чим персонаж не подобається? А тим, що ще в першому сезоні не став головою села (сміється)! Дивіться другий сезон, і все дізнаєтеся.

Дмитро Гирявець (фото: Новий канал)