"Безразличный к родным детям". Звезды украинских сериалов рассказали, за что любят и ненавидят своих героев

"Будиночок на щастя", "Зв’язок" и "Голова" - эти сериалы обожают украинские зрители, потому что все ситуации у них жизненные, а в поступках и характерах героев мы видим самих себя.

РБК-Украина (проект Styler) расспросило актеров сериалов "Нового канала" - Виталину Библив, Назара Заднепровского, Алину Кошарну, Дмитрия Вивчарюка, Романа Мищерякова, Викторию Билан-Ращук и Дмитрия Гирявца - что их привлекает и раздражает в их героях. Некоторые даже признались, что бы он изменил.

Виталина Библив (Любаня из "Будиночка на щастя")

Я не просто люблю свою Любаню, я ее обожаю! За чувство юмора, искренность, уверенность в себе, огромное сердце и душу, стрессоустойчивость, потому что жить с Васей - это еще испытание.

Единственное, что я немного изменила бы, это ограничила биение Васи полотенцем. А ведь то "чуперадло сеньковское" вечно во что-то встревает, а Любаня разгребает (смеется) . А еще, возможно, придала бы ей немного ощущения вкуса и желания к саморазвитию. Но вообще - я ее обожаю!

Виталина Библив (фото: Новый канал)

Назар Заднепровский (Вася из "Будиночку на щастя")

Я люблю Васю за верную любовь к Любане и за любовь к родному селу и Украине. Также за верность праздничным традициям, романтизм, бурную фантазию и умение все "украсить".

А не люблю за лживость, ненадежность, неаккуратность, лень, самовлюбленность. Также не очень нравится, что он часто безразличен к родным детям. А ради финансовой или спиртной выгоды может предать кого угодно, и не раз. Но без этого всего Вася не был бы столь особенным, правда?

Назар Заднепровский (фото: Новый канал)

Алина Кошарная (Настя со "Зв’язку")

Персонаж Насти дает мне потрясающее поле для фантазии и игры! Ее мимика, реакции - это просто космос. Я обожаю ее характер, потому что в нем велика любовь к ближним, призрение. А ее карты - это инструмент для выражения этих чувств. Она настоящий магнит для приключений!

Конечно, Саша ее в этом превзошел, но и Настя не без авантюризма. Открытая к жизни, к помощи людям, добрая, немного наивная и в этом очаровательная. Я во многом нахожу себя в роли Насти. Например, тот же авантюризм и наивность в некоторых моментах жизни. А еще я тоже интересуюсь астрологией. В новом сезоне вы увидите несколько новую Настю. Она станет более взрослой и решительной! Но все равно не потеряет любопытство и оригинальность.

Алина Кошарная (фото: Новый канал)

Дмитрий Вивчарюк (Саша из "Зв’язку")

Я люблю моего персонажа. Мы с ним одно целое, мне очень свойственно его поведение. Почти всегда у нас одинаковые внутренние состояния: чик-чик-чик, куда-то туда, тик-тик и порешал, туда бегом, пум-пум-пум - типичный я (смеется) . Так что мы с моим героем очень похожи. Мне легко в него воплощаться, я кайфую от этого.

Дмитрий Вивчарюк (фото: Новый канал)

Роман Мищеряков (Дима из "Зв’язку")

Мне нравится мой персонаж. Его несложно играть, потому что он спокоен парень, который адекватно реагирует на бытовые проблемы. Возможно, были сложны некоторые сцены, которые я в реальной жизни не проживал, например, парные роды, извините за спойлер (смеется) .

Надо было фантазировать и играть, как мой герой будет реагировать. Характеры у нас в чем-то совпадают, но у Димы очень много терпения. Думаю, что до того, как стать айтишником, он практиковал йогу и жил в горах.

Роман Мищеряков (фото: Новый канал)

Виктория Билан-Ращук (Екатерина Жук из "Голови")

Эту роль я обожаю! У Екатерины Жук очень много сторон. С одной стороны, она смелая, креативная, даже немного эпатажная, как для села. Очень уверенная в себе женщина и в то же время легкая. А еще она очень любит свою дочь. Для меня это очень важно. Не знаю, прописывали ли это авторы сценария в самом начале, но я это почувствовала и показываю.

А не люблю ее, возможно, потому, что она влезает во всевозможные не очень хорошие истории. А еще не всегда доводит дела до конца. Но при всем Екатерина Жук - "с изюминкой". Это главное для такой самостоятельной красивой женщины, как по мне (улыбается) .

Виктория Билан-Ращук (фото: Новый канал)

Дмитрий Гирявец (Богдан из "Голови")

Мне нравится, как прописана история Богдана. Если взять чисто пилот, то там Бодя - гений математики, выходец из деревни. Не очень уверен в себе и застенчив. Но в ходе сюжета Богдан трансформируется. Начинает верить в себя, становится более решительным и действует, учится выражать свое мнение и воплощать идеи. Это круто! За это его очень люблю.

Чем персонаж не нравится? А тем, что еще в первом сезоне не стал головой села (смеется) ! Смотрите второй сезон, и все узнаете.

Дмитрий Гирявец (фото: Новый канал)