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Байдуже чи дратує? Як українці реагують на ігнор у соцмережах

Українці розповіли, як реагують на ігнор у соцмережах (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Соціальними мережами в Україні користується багато людей, у спілкуванням у месенджерах - ще більше, фактично від малих дітей до пенсіонерів. І звісно, не завжди люди отримують відповіді на свої повідомлення.

Як українці реагують на ігнорування повідомлень у соціальних мережах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані опитування у Viber, які опублікували в Speka.

Виявилося, що 65% українців нервують або дратуються, коли їхні повідомлення в чатах залишаються непрочитаними.

Під час опитування респонденти мали відповісти на такі питання:

1. Чи відчувають вони тривожність від непрочитаних чатів у себе в застосунку.

2. Чи починають вони переживати, коли ігнорують їхні повідомлення.

В опитуванні в офіційному каналі Viber взяли участь понад 40 000 користувачів. І ось які відповіді отримали під час опитування:

Близько половини українців дратуються, коли не отримують відповіді від близьких або друзів.

16% українців переживають незалежно від того, хто надіслав повідомлення.

5% опитаних вказали, що для них дратування та тривога через повідомлення у соцмережах - незнайомі почуття.

37% українців не переживають через непрочитані чати, адже завжди моніторять тільки важливі для себе чати

25% українців не переживають через непрочитані чати, але часом це дратує

20% не звертає уваги на непрочитані чати

10% починають переживати, коли пропускають сповіщення про повідомлення

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