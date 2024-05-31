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Безразлично или раздражает? Как украинцы реагируют на игнор в соцсетях

Украинцы рассказали, как реагируют на игнор в соцсетях (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Социальными сетями в Украине пользуются многие люди, в общении в мессенджерах - еще больше, фактически от малых детей до пенсионеров. И, конечно, не всегда люди получают ответы на свои сообщения.

Как украинцы реагируют на игнорирование сообщений в социальных сетях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на опубликованные в Speka данные опроса в Viber.

Оказалось, что 65% украинцев нервничают или раздражаются, когда их сообщения в чатах остаются непрочитанными.

В ходе опроса респонденты должны ответить на следующие вопросы:

1. Испытывают ли они тревожность от непрочитанных чатов у себя в приложении.

2. Начинают ли они переживать, когда игнорируют их сообщения.

В опросе в официальном канале Viber приняло участие более 40 000 пользователей. И вот какие ответы получили в ходе опроса:

Около половины украинцев раздражаются, когда не получают ответ от близких или друзей.

16% украинцев переживают независимо от того, кто послал сообщение.

5% опрошенных указали, что для них раздражение и тревога из-за сообщений в соцсетях - незнакомые чувства.

37% украинцев не переживают из-за непрочитанных чатов, ведь всегда мониторят только важные для себя чаты

25% украинцев не переживают из-за непрочитанных чатов, но порой это раздражает

20% не обращает внимания на непрочитанные чаты

10% начинают переживать, когда пропускают уведомления об уведомлении

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