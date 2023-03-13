Батюшка УПЦ МП Паша Мерседес залякує українців "апокаліпсисом": абсурдне відео

Що говорив піп своїм прихожанам

Під час богослужіння Павло розповідав українцям про нібито наслідки того, що Московський патріархат змушують покинути усі приміщення Києво-Печерської лаври.

З цього митрополит зробив висновки, що "з України починається Апокаліпсис".

Крім того, він обізвав українську владу "гонителями церкви" та "онуками революції".

"29 березня ми, монахи і понад 200 людей, повинні будемо залишити у Києво-Печерській лаврі свій дім. Внуки революції, вожді, гонителі Церкви Христової сьогодні прикриваються головним. Мабуть… Не мабуть, а - точно: Апокаліпсис починається з України", - сказав Паша Мерседес вірянам.

Крім того, у розмові з вірянами Павло назвав Православну Церкву України "осквернітєлямі" та "поносітєлямі".

Зауважимо, що свою "апокаліптичну" проповідь батюшка зачитував російською мовою.