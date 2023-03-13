Батюшка УПЦ МП Паша Мерседес залякує українців "апокаліпсисом": абсурдне відео

Скандальний митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь), якого в народі називають "Паша Мерседес", під час богослужіння залякував свою паству "апокаліпсисом" і "людьми у священницьких рясах", які нібито прийдуть оскверняти храми.
Відповідне відео з камери відеоспостереження уже розповсюдилося соціальними мережами.
Під час богослужіння Павло розповідав українцям про нібито наслідки того, що Московський патріархат змушують покинути усі приміщення Києво-Печерської лаври.
З цього митрополит зробив висновки, що "з України починається Апокаліпсис".
Крім того, він обізвав українську владу "гонителями церкви" та "онуками революції".
"29 березня ми, монахи і понад 200 людей, повинні будемо залишити у Києво-Печерській лаврі свій дім. Внуки революції, вожді, гонителі Церкви Христової сьогодні прикриваються головним. Мабуть… Не мабуть, а - точно: Апокаліпсис починається з України", - сказав Паша Мерседес вірянам.
Крім того, у розмові з вірянами Павло назвав Православну Церкву України "осквернітєлямі" та "поносітєлямі".
Зауважимо, що свою "апокаліптичну" проповідь батюшка зачитував російською мовою.
Нагадаємо, що 10 березня УПЦ МП отримала листа від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору про користування державним майном та будівлями на території заповідника.
Монахи мають покинути Києво-Печерську лавру до 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендують московські попи в Лаврі.
Разом з тим президент Володимир Зеленський пообіцяв, що у Росії не залишиться жодної можливості маніпулювати духовністю українців.