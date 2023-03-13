Батюшка УПЦ МП Паша Мерседес запугивает украинцев "апокалипсисом": абсурдное видео

Скандальный митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь), которого в народе называют "Паша Мерседес", во время богослужения запугивал свою паству "апокалипсисом" и "людями в священнических рясах", которые якобы придут осквернять храмы.
Соответствующее видео с камеры видеонаблюдения уже распространилось по социальным сетям.
Во время богослужения Павел рассказывал украинцам о якобы последствиях того, что Московский патриархат заставляют покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.
Из этого митрополит пришел к выводу, что "с Украины начинается Апокалипсис".
Кроме того, он обозвал украинские власти "гонителями церкви" и "внуками революции".
"29 марта мы, монахи и более 200 человек, должны будем оставить в Киево-Печерской лавре свой дом. Внуки революции, вожди, гонители Церкви Христовой сегодня прикрываются главным. Пожалуй… Не пожалуй, а точно: Апокалипсис начинается с Украины", - сказал Паша Мерседес верующим.
Кроме того, в разговоре с верующими Павел назвал Православную Церковь Украины "осквернителями" и "поносителями".
Заметим, что свою "апокалиптическую" проповедь батюшка зачитывал на русском языке.
Напомним, что 10 марта УПЦ МП получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и зданиями на территории заповедника.
Монахи должны покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, арендуемых московскими попами в Лавре.
Вместе с тем президент Владимир Зеленский пообещал, что у России не останется никакой возможности манипулировать духовностью украинцев.