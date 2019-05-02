А ми батрачимо: Лобода знову полетіла відпочивати

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода нарвалася на жорстку критику користувачів

Світлана Лобода поділилася з підписниками несподіваною новиною. Виявляється, співачка збирається на відпочинок, щоб відновити сили. Про це вона повідомила в соціальній мережі Instagram.

Виконавиця вирішила повідомити фанатам про майбутні плани. "Обожнюю травневі! Полетіла набиратися сил. І знову в тур. А ви?" - написала під знімком Світлана Лобода.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі тут же взялися коментувати знімок та відповідати на запитання співачки. Деякі зазначили, що артистка останнім часом занадто часто дозволяє собі відпочинок:

А ми батрачимо...

Я б теж на відмовилася від відпочинку.

Не можемо дозволити собі таку розкіш.

Поїхали до мене на дачу садити огірки?

Крім того, користувачі почали обговорювати скандал, який стався на фіналі російського шоу "Голос.Діти". Світлана була наставницею Мікєлли і після її перемоги люди в мережі почали писати, що це фальсифікація і за дівчинку заплатили батьки:

Я була шокована побаченим на шоу.

Зазналася.

У мене ставлення до Лободи змінилося не в кращий бік саме після проекту.

Нагадаємо, що MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Куля-Дура".

Нещодавно Світлана Лобода стала жертвою шахрая, який "кинув" співачку на гроші.

Раніше повідомлялося про те, що Лободу запідозрили в романі з відомим шоуменом Олександром Ревою.