Батько воює на Донбасі: що відомо про нацгвардійця, якого у Києві на смерть збив п’яний суддя

П’яний суддя Олексій Тандир в ніч на 26 травня прямо на блокпосту у Києві збив 23-річного нацгвардійця , який намагався зупинити порушника комендантської години. Від отриманих травм молодий військовослужбовець загинув на місці, а винуватець аварії відмовляється проходити тест на алкогольне сп’яніння, посилаючись на проблеми зі здоров’ям.

РБК-Україна стало відомо, ким був військовий, який загинув під колесами елітного авто судді…

Що відомо про нацгвардійця, якого збив Тандир

Пресофіцер військової частини 3030 Національної гвардії України розповів, що загиблий воїн виховував трьох дітей - одну спільну і двох дітей дружини від її попереднього шлюбу.

"Дружина з дітьми та мама за кордоном", - розповіли у в/ч.

Також відомо, що його батько наразі на фронті - воює на Донбасі у складі ЗСУ, захищаючи країну від російських окупантів…

Ім’я загиблого нацгвардійця поки що не називають.

Висловлюємо щирі співчуття родині вбитого українського солдата…

Суддя збив нацгвардійця на блокпосту (фото: facebook.com/dbr.gov.ua)

Зауважимо, що на ДТП за участю свого керівника відреагували у Макарівському районному суді.

"Ми не знаємо усіх подробиць шокуючої події, що сталась, та і важко в це повірити. Колектив суду висловлює щирі співчуття родині загиблого й розділяє сум і біль", - йдеться у дописі суду в Facebook.

"Разом з тим, наголошуємо, що в Макарівському районному суді нульова толерантність до вживання алкоголю за кермом! Ми жодним чином не виправдовуємо дії голови суду та виступаємо за повне та неупереджене розслідування цієї події", - зазначили "служителі Феміди".

"Колектив суду буде надавати максимальне сприяння при здійсненні всіх процесуальних дій, тож сподіваємось, що і суддя, за участі якого стався цей жахливий трагічний випадок буде надавати максимальне сприяння слідству, щоб не підривати авторитет судової влади та довіру суспільства до суддів, які чесно і з гідністю виконують свої обов'язки", - додали колеги Тандира і зазначили, що "наразі голова суду відсутній на робочому місці".

Українці ж вимагають тримати руку на пульсі ходу справи. У мережі наголошують, що "громадськість не дасть "відмазатись" цьому вбивці!"