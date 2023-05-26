У Києві скандальний суддя на смерть збив 23-річного нацгвардійця: хто такий Олексій Тандир і реакція українців
У Києві на блокпосту суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця. Від отриманих травм 23-річний військовий, батько трьох дітей, помер на місці. Очевидці кажуть, що "служитель Феміди" був напідпитку і гнав на своєму Lexus на шаленій швидкості. Сам суддя від тесту на алкоголь відмовився.
Деталі трагічної ДТП, а також про те, чим відомий Олексій Тандир і реакція українців на його вчинок, - у матеріалі Styler нижче.
Як трапилася ДТП
Відомо, що в ніч на 26 травня суддя їхав повз блокпост (заїзд в столицю зі сторони Житомира).
Молодий нацгвардієць побачив, що дуже швидко їде машина, й пішов ставити фішку, щоб зупинити та перевірити документи у водія.
Однак Тандир не зупинився і на швидкості збив хлопця… І лише після цього суддя зупинився. На місце ДТП одразу під'їхала поліція та ДБР, але винуватець аварії відмовився проходити тест на алкоголь.
На огляд він теж відмовився їхати, розраховуючи, судячи з усього, що з часом алкоголь вивітриться і йому вдасться уникнути справедливого покарання…
Натомість на місці ДТП суддя, як говорять очевидці, "сказав, що йому дуже зле і попросив викликати швидку допомогу".
Суддя, який збив військового у комендантську годину, від проходження тесту на алкоголь відмовився (фото: dbr.gov.ua)
Хто такий Олексій Тандир
Олексій Тандир кандидат юридичних наук. З 2018 року є дійсним членом Асоціації правників України. Того ж року увійшов до складу постійно діючої робочої групи Ради суддів України з питань розвитку суддівського самоврядування у Київській області. У судовій системі Тандир працює більше 12 років.
Він часто брав участь у різноманітних судових та юридичних форумах і з’їздах.
Тандир часто відвідував заходи для суддів (фото: facebook.com/makarivCourt)
У той же час активісти стверджують, що цей суддя має велику кількість закритих справ по 130 статті КУпАП ("Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції").
"Зокрема у 2018 році суддя Києво-Святошинського суду Київської області Дмитро Усатий теж напідпитку скоїв ДТП. Вгадайте, хто закрив провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення? Суддя Олексій Тандир", - йдеться у дописі на Facebook-сторінці "Автомайдану".
"На той час, член правління "Автомайдану" Роман Маселко подавав дисциплінарні скарги на суддів. Проте тодішня ВРП відмовилася карати як Тандира, так і Усатова", - додали активісти.
Тандир у колах активістів має репутацію скандального судді (фото: facebook.com/makarivCourt)
Реакція соцмереж на ДТП за часті судді
У мережі українці в один голос вимагають покарати Тандира. Всі сподіваються, що йому не вдасться уникнути кримінальної відповідальності й це стане наукою для усіх посадовців, які досі впевнені у своїй безкарності.
- Судді в Україні - це привілейована каста
- Яка м*рзота! Господи! Скільки ще так буде продовжуватись?..
- А тепер Усатий закриє провадження проти Тандира? А хлопця хто поверне батькам? Мало хлопців зараз гине? Так ще якась п'яна мр*зота буде збивати і уникати відповідальності, ухиляючись від процедур, які обов'язково мають бути проведенні в таких випадках? Пізніше він скаже, що йому було зле? Чи у нього щось сталось з машиною? То може краще було пристр*лити на місці за не виконання наказу військового про зупинку?
- Судова система прогнила, але всіх все влаштовує…
- Це якийсь сюр... Роблять, що хочуть, вбивають мимохідь, гребуть гроші, скільки хочуть, і ніхто нічого не може їм зробити... У нас що, феодалізм у 21 столітті?
- Якщо не викорінимо це зло, то Україна не відбудеться як держава!
- Дуже б хотілося, щоб по ньому відкрили вогонь на ураження. Чому цього не зробили…
- В нього до сих пір не взяли аналізи на бухло і наркотики. Класно. Трошки пошумимо і він через півроку буде вести засідання…
- Вбив дитину… Хлопці воюють , а ці покидьки продовжують бухати. І вбивати…
- Здається, що останнім часом наша судова система кожен раз пробиває дно все нижче і нижче. Це зайвий раз підтверджує те, що ця система віджила себе повністю і несе загрозу для подальшого розвитку та існування держави в цілому. І якщо зараз не змінити це кардинальним образом - ця корупційна гідра буде пожирати нашу державу не гірше від м*скаля, як вона і робила це всі останні роки, вбиваючи в людях віру в справедливість та верховенство права.
Раніше ми повідомляли, що суддю, який спричинив смертельне ДТП у Києві, хочуть взяти під варту.
Також ми писали, що у Хмельницькому сталася смертельна аварія. Водій збив двох військових та співробітницю поліції.