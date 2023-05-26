У Києві скандальний суддя на смерть збив 23-річного нацгвардійця: хто такий Олексій Тандир і реакція українців

У Києві на блокпосту суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця . Від отриманих травм 23-річний військовий, батько трьох дітей, помер на місці. Очевидці кажуть, що "служитель Феміди" був напідпитку і гнав на своєму Lexus на шаленій швидкості. Сам суддя від тесту на алкоголь відмовився.

Деталі трагічної ДТП, а також про те, чим відомий Олексій Тандир і реакція українців на його вчинок, - у матеріалі Styler нижче.

Як трапилася ДТП

Відомо, що в ніч на 26 травня суддя їхав повз блокпост (заїзд в столицю зі сторони Житомира).

Молодий нацгвардієць побачив, що дуже швидко їде машина, й пішов ставити фішку, щоб зупинити та перевірити документи у водія.

Однак Тандир не зупинився і на швидкості збив хлопця… І лише після цього суддя зупинився. На місце ДТП одразу під'їхала поліція та ДБР, але винуватець аварії відмовився проходити тест на алкоголь.

На огляд він теж відмовився їхати, розраховуючи, судячи з усього, що з часом алкоголь вивітриться і йому вдасться уникнути справедливого покарання…

Натомість на місці ДТП суддя, як говорять очевидці, "сказав, що йому дуже зле і попросив викликати швидку допомогу".

Суддя, який збив військового у комендантську годину, від проходження тесту на алкоголь відмовився (фото: dbr.gov.ua)

Хто такий Олексій Тандир

Олексій Тандир кандидат юридичних наук. З 2018 року є дійсним членом Асоціації правників України. Того ж року увійшов до складу постійно діючої робочої групи Ради суддів України з питань розвитку суддівського самоврядування у Київській області. У судовій системі Тандир працює більше 12 років.

Він часто брав участь у різноманітних судових та юридичних форумах і з’їздах.

Тандир часто відвідував заходи для суддів (фото: facebook.com/makarivCourt)

У той же час активісти стверджують, що цей суддя має велику кількість закритих справ по 130 статті КУпАП ("Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції").

"Зокрема у 2018 році суддя Києво-Святошинського суду Київської області Дмитро Усатий теж напідпитку скоїв ДТП. Вгадайте, хто закрив провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення? Суддя Олексій Тандир", - йдеться у дописі на Facebook-сторінці "Автомайдану".

"На той час, член правління "Автомайдану" Роман Маселко подавав дисциплінарні скарги на суддів. Проте тодішня ВРП відмовилася карати як Тандира, так і Усатова", - додали активісти.

Тандир у колах активістів має репутацію скандального судді (фото: facebook.com/makarivCourt)

Реакція соцмереж на ДТП за часті судді

У мережі українці в один голос вимагають покарати Тандира. Всі сподіваються, що йому не вдасться уникнути кримінальної відповідальності й це стане наукою для усіх посадовців, які досі впевнені у своїй безкарності.