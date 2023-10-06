Батько та син захищали Україну. Російська ракета вбила всю родину на поминках у селі Гроза

Історія батька та сина, які захищали Україну на війні

На момент ракетного удару в селі Гроза місцеві жителі прощалися з Андрієм Козирем, який загинув на війні.

Поминки організував його син Денис. Перед початком повномасштабного вторгнення чоловіки разом перебували у Польщі, але у перші дні приїхали до Львова та прийшли у військкомат.

Росія вбила цілу родину у селі Гроза (фото: facebook.com/irina.tsaryuk)

Їх відправили на навчання, а потім перекинули до Попасної до різних груп. Після трьох днів бойових дій батько отримав смертельне поранення у шию. Його поховали на військовому цвинтарі на Дніпропетровщині.

Його син Денис продовжував захищати Україну на передовій. У червні 2022 року він мобілізувався з армії за станом здоров'я.

Після демобілізації Денис переїхав до Грози і там одружився з Інною 14 серпня 2022 року.

Убитій Інні було лише 20 років, вона працювала лаборантом у Харківській гуманітарно-педагогічній академії.

Також повідомляється, що внаслідок ракетного удару загинула мама, сестра бабуся та дідусь Дениса...

Денис та Інна одружилися 14 серпня 2022 року (фото: facebook.com/russiakills.in.ua)

Що написала про Інну її подруга

"Моя люба Ніна Валентинівна, Ніно, Нінчик. Через 9 днів, я б написала величезне привітання з твоїм 21 днем народження, але твоє серце перестало битися в 20, і сьогодні я пишу некролог. Я дякую долі, що ці майже 4 роки, я провчилася, просиділа за однією партою, в одній хоровій партії разом з тобою. Я відкрила для неї світ волонтерства, вона закохала мене в свій народний спів, особливо піснею "Полюбила Петруся". Ми разом чудили, можливо колись і плакали, точно багато сміялися", - написала про Ніну її подруга Катерина Литвин.

Ніна також була донором крові, що розповіла її подруга.

"Я могла б і можу писати про цю світлу і добру людину вічно... Але хочу сказати одне - Ніна була донором крові, тому вона продовжить жити не тільки в наших серцях, а й в інших", - резюмувала вона.

Нещодавно Денис вирішив ексгумувати тіло батька, аби перепоховати його на Харківщині. 5 жовтня вшанувати пам'ять воїна, що загинув у бою, зібралося близько 60 його односельців, росіяни ж ударили по кафе, де проходили поминки, ракетою "Іскандер"...