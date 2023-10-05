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Наймасовіший обстріл за жертвами у Харківській області: усе, що відомо про російський теракт у Грозі

Четвер 05 жовтня 2023 17:25
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Наймасовіший обстріл за жертвами у Харківській області: усе, що відомо про російський теракт у Грозі Фото: наймасовіший обстріл за жертвами у Харківській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через російську терористичну атаку на кафе-магазин у селі Гроза у Харківській області загинуло півсотні жителів.

Усе, що відомо про наймасовішу атаку за загиблими у Харківській області, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал президента Володимира Зеленського, Офіс генпрокурора, поліція Харківської області, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та очільниця Харківської ОВА Олена Шаповал.

Російські окупанти обстріляли село Гроза Куп’янського району близько 13:25. Вони влучили у сільське кафе-магазин.

За попередніми даними, через російський теракт загинули 50 людей, серед яких 6-річний хлопчик. Ще сім людей отримали поранення, з яких одна - дитина.

Фото: наслідки обстрілу Грози (t.me/synegubov)

У поліції Харківської області повідомили, що наразі з-під завалів дістали 56 людину. Правоохоронці вже ідентифікували 29 тіл, інші тіла направили до експертних закладів Харкова.

Фото: наслідки обстрілу Грози (t.me/mvs_ukraine)

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що під час атаки у магазині були місцеві жителі мешканці. Місцеві були й у кафе, де проходили поминки за односельцем. Загалом на території перебувало близько 60 людей.

При цьому начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що у магазині-кафе на момент обстрілу не було жодного військового.

Міністр зазначив, що атака росіян була точною, адже йдеться про невелике приміщення. Тому, ймовірно, що хтось з місцевих у СБУ чи поліції навів удар. Цей варіант обов'язково перевірять.

За попередніми висновками, по закладу вдарили ракетою "Іскандер".

Фото: наслідки обстрілу Грози (t.me/pgo_gov_ua)

Наразі на місці трагедії працюють поліція, рятувальники та медики. Вони розчищають завали та рятують поранених. Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події та документують наслідки.

Очільниця Харківської ОВА Олена Шаповал у коментарі "Суспільному" повідомила, що удар по Грозі став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК). Санкція статті передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський назвав показово жорстокий російський злочин абсолютно свідомим терактом. Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

"Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя", - написав він.

Зазначимо, що наразі Зеленський перебуває в іспанській Гранаді на саміті Європейської політичної спільноти. Він говорить з європейськими лідерами, зокрема, й про посилення нашої ППО та наших воїнів, а також про те, щоб дати Україні захист від терору: "А терористам - відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно".

Що відомо про село Гроза

Села Гроза знаходиться у менше ніж 100 км від кордону з Росією.

Наймасовіший обстріл за жертвами у Харківській області: усе, що відомо про російський теракт у Грозі

До сьогоднішнього дня у селі проживало 330 людей, серед яких, за повідомленням Тимошка, жодного військового.

Додамо, внаслідок теракту загинуло 50 людей, а це 15% населення села.

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