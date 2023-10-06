У кожній родині загинуло по 2-3 людини. Очевидці удару російської ракети по селу Гроза розповіли про трагедію

Росіяни вдарили ракетою по селу Гроза на Харківщині. Внаслідок атаки загинула 51 людина, ще троє вважаються зниклими безвісти. Наразі очевидці трагедії розповідають про жах, який приніс "русскій мір" у маленьке село.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сюжети ТСН та Суспільне.

Жителі села розповіли про рідних під завалами

Зазначимо, що люди в селі Гроза зібралися на поминки загиблого на війні бійця, а в цей час по скупченню селян ударила російська ракета.

За словами місцевих жителів, люди втратили по 2-3 особи у кожній родині.

"Я почув вибухи, пішла хмара пилу. Я знав, що ексгумацію провели, сьогодні ховали нашого хлопця із села. Знав, що брат із невісткою мають піти на похорон. Відразу почав дзвонити по телефону братові - вже телефон не відповідав. Подзвонив племіннику, він каже, що мама, тато та бабуся під завалами", - розповів місцевий житель Олександр.

Також чоловік зі сльозами на очах розповів, що більшість загиблих він знав ще з дитинства, а зараз їх вбила Росія.

"Кум загинув, однокласник - четверо дітей залишилися, з дружиною загинув. Брат загинув, невістка загинула, мама загинула. Брата знайшли, невістку з мамою ще немає. Брата звали Володимир. Він працював у школі педагогом. Невістка - вдома, мама - пенсіонер. Потім уже коли почали виносити - сусідів дізнавався, брата знайшли. Усіх, хто тут лежить - я всіх знаю. У кожній родині - по 2, по 3 особи загинули. Можна сказати, що наполовину знищили наше село", - додав він.

Жінка Тетяна - сама не місцева, вона переїхала до Грози з прифронтового Куп'янська, рятуючись від постійних російських обстрілів. Внаслідок російського удару вона втратила рідних. Вони жили в хаті зятя.

"Зятя знайшли, а доньку не знайшли. Ми на другій вулиці живемо. Онук прибіг і сказав, що тут завалило все вже, немає нічого, одні руїни. Вибух був чутний, затремтіла земля. Ми зрозуміли, що це вибух, але що таке горе. Дочку Света звуть, 43 роки. А зятя звуть Вова, йому через місяць 48 було б. Двоє дітей залишилося. Онукові 23 роки, а онуці 15", - розповіла жінка.