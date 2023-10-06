Отец и сын защищали Украину. Российская ракета убила всю семью на поминках в селе Гроза

История отца и сына, которые защищали Украину на войне

В момент ракетного удара в селе Гроза местные жители прощались с Андреем Козырем, который погиб на войне.

Поминки организовал его сын Денис. Перед началом полномасштабного вторжения мужчины вместе находились в Польше, но в первые дни приехали во Львов и пришли в военкомат.

Россия убила целую семью в селе Гроза (фото: facebook.com/irina.tsaryuk)

Их отправили на обучение, а затем перебросили в Попасную в разные группы. После трех дней боевых действий отец получил смертельное ранение в шею. Его похоронили на военном кладбище в Днепропетровской области.

Его сын Денис продолжал защищать Украину на передовой. В июне 2022 года он мобилизовался из армии по состоянию здоровья.

После демобилизации Денис переехал в Грозу и там женился на Инне 14 августа 2022 года.

Убитой Инне было всего 20 лет, она работала лаборантом в Харьковской гуманитарно-педагогической академии.

Также сообщается, что в результате ракетного удара погибла мама, сестра бабушка и дедушка Дениса...

Денис и Инна поженились 14 августа 2022 года (фото: facebook.com/russiakills.in.ua)

Что написала об Инне ее подруга

"Моя милая Нина Валентиновна, Нина, Нинчик... Через 9 дней, я бы написала огромное поздравление с твоим 21 днем ​​рождения, но твое сердце перестало биться в 20, и сегодня я пишу некролог. Я благодарю судьбу, что эти почти 4 года, я проучилась, просидела за одной партой, в одной хоровой партии вместе с тобой. Я открыла для нее мир волонтерства, она влюбила меня в свое народное пение, особенно песней "Полюбила Петруся". Мы вместе чудили, возможно, когда-то и плакали, точно много смеялись", - написала о Нине ее подруга Катерина Литвин.

Нина также была донором крови, о чем рассказала ее подруга.

"Я могла бы и могу писать об этом светлом и добром человеке вечно... Но хочу сказать одно – Нина была донором крови, поэтому она продолжит жить не только в наших сердцах, но и в других", - резюмировала она.

Недавно Денис решил эксгумировать тело отца, чтобы перезахоронить его в Харьковской области. 5 октября почтить память павшего в бою воина собралось около 60 его односельчан, россияне же ударили по кафе, где проходили поминки, ракетой "Искандер"...