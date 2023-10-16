"Батьківщина-мати" стане доступною для киян і гостей міста: коли можна відвідати територію меморіалу

"Батьківщину-мати" у Києві збираються відкрити для відвідування. Завітати і подивитися всі пам’ятки, які вона зберігає стає доступно як для киян, так і для гостей столиці.
РБК-Україна (проект Styler) cпираючись на допис Національного музею історії України в Другій світовій війні та Меморіального комплексу в Instagram, розповідає, коли можна потрапити на територію та що можна подивитися.
"19 жовтня територія Меморіального комплексу стає повністю доступна для відвідувачів. Від цього дня ви можете вільно пройти скульптурною галереєю, алеєю повз головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі. І звісно ж, на власні очі побачити встановлений знак княжої доби - Тризуб на щиті "Батьківщини-матері"", - написано на офіційній сторінці музею.
Батьківщина-мати (фото: (фото: instagram.com/warmuseum_ua)
Головною візитівкою столиці України є монумент "Батьківщина-мати", який увінчує головну будівлю Меморіального комплексу. Автором монумента став скульптор Василь Бородай. У створенні споруди брали участь відомі скульптори, архітектори, а також велика група інших фахівців, серед яких були вчені та робітники різних галузей.
Фігуру жінки зі щитом та мечем у руках установлено на конусному п’єдесталі 40-метрової висот. Загальна висота становить 102 метри. Вага близько 500 тонн. А висота скульптури - 62 метри.
Під час монтажу було покладено близько 30 кілометрів зварювальних швів. Насправді й досі важко повірити, що невеликий, на перший погляд, щит має розмір 12х8 метрів, а ось меч має довжину 16 метрів. Особливістю меча є спеціальний пристрій для того, щоб гасити коливання вітрового навантаження.
Батьківщина-мати (фото: instagram.com/warmuseum_ua)
Скульптура виконана в еклектичному стилі, оскільки вона синтезує риси радянського монументального мистецтва довоєнної доби з культом ренесансного ідеалу.
Варто зазначити, що влітку 2023 року на щиті "Батьківщини-матері" з'явився національний тризуб, який з більшою силою захищає столицю.
Раніше ми розповідали про те, як виглядають жінки, які позували для монумента "Батьківщина-мати".
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