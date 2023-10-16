"Родина-мать" станет доступна для киевлян и гостей города: когда можно посетить территорию мемориала

Родина-мать открывает свои двери для киевлян и гостей столицы

"19 октября территория Мемориального комплекса становится полностью доступной для посетителей. С этого дня вы можете свободно пройти скульптурной галереей, аллеей мимо главного флага и полюбоваться видами левого берега с главной площади. И конечно же, собственными глазами увидеть установленный знак княжеских суток - Тризуб на щите "Батькивщины-матери"", - написано на официальной странице музея.

Родина-мать (фото: (фото: instagram.com/warmuseum_uа)

Особенности монумента

Главной визитной карточкой столицы Украины является монумент "Родина-мать", увенчающий главное здание Мемориального комплекса. Автором монумента стал скульптор Василий Бородай. В создании постройки участвовали известные скульпторы, архитекторы, а также большая группа других специалистов, среди которых были ученые и рабочие разных отраслей.

Фигура женщины со щитом и мечом в руках установлена на конусном пьедестале 40-метровой высот. Общая высота составляет 102 метра. Вес около 500 тонн. А высота скульптуры - 62 метра.

При монтаже было положено около 30 километров сварочных швов. На самом деле до сих пор трудно поверить, что небольшой, на первый взгляд, щит имеет размер 12х8 метров, а вот меч имеет длину 16 метров. Особенностью меча является специальное устройство для тушения колебаний ветровой нагрузки.

Родина-мать (фото: instagram.com/warmuseum_ua)

Скульптура выполнена в эклектическом стиле, поскольку она синтезирует черты советского монументального искусства довоенного времени с культом ренессансного идеала.

Следует отметить, что летом 2023 года на щите "Родины-матери" появился национальный трезубец, который с большей силой защищает столицу.