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"Батьківщина-мати" стане доступною для киян і гостей міста: коли можна відвідати територію меморіалу

Київ, Понеділок 16 жовтня 2023 18:10
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"Батьківщина-мати" стане доступною для киян і гостей міста: коли можна відвідати територію меморіалу "Батьківщина-мати" відкривається для гостей міста і киян (фото: instagram.com/warmuseum_ua)
Автор: Юлія Любченко

"Батьківщину-мати" у Києві збираються відкрити для відвідування. Завітати і подивитися всі пам’ятки, які вона зберігає стає доступно як для киян, так і для гостей столиці.

РБК-Україна (проект Styler) cпираючись на допис Національного музею історії України в Другій світовій війні та Меморіального комплексу в Instagram, розповідає, коли можна потрапити на територію та що можна подивитися.

Батьківщина-мати відкриває свої двері для киян і гостей столиці

"19 жовтня територія Меморіального комплексу стає повністю доступна для відвідувачів. Від цього дня ви можете вільно пройти скульптурною галереєю, алеєю повз головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі. І звісно ж, на власні очі побачити встановлений знак княжої доби - Тризуб на щиті "Батьківщини-матері"", - написано на офіційній сторінці музею.

&quot;Батьківщина-мати&quot; стане доступною для киян і гостей міста: коли можна відвідати територію меморіалу

Батьківщина-мати (фото: (фото: instagram.com/warmuseum_ua)

Особливості монумента

Головною візитівкою столиці України є монумент "Батьківщина-мати", який увінчує головну будівлю Меморіального комплексу. Автором монумента став скульптор Василь Бородай. У створенні споруди брали участь відомі скульптори, архітектори, а також велика група інших фахівців, серед яких були вчені та робітники різних галузей.

Фігуру жінки зі щитом та мечем у руках установлено на конусному п’єдесталі 40-метрової висот. Загальна висота становить 102 метри. Вага близько 500 тонн. А висота скульптури - 62 метри.

Під час монтажу було покладено близько 30 кілометрів зварювальних швів. Насправді й досі важко повірити, що невеликий, на перший погляд, щит має розмір 12х8 метрів, а ось меч має довжину 16 метрів. Особливістю меча є спеціальний пристрій для того, щоб гасити коливання вітрового навантаження.

&quot;Батьківщина-мати&quot; стане доступною для киян і гостей міста: коли можна відвідати територію меморіалу

Батьківщина-мати (фото: instagram.com/warmuseum_ua)

Скульптура виконана в еклектичному стилі, оскільки вона синтезує риси радянського монументального мистецтва довоєнної доби з культом ренесансного ідеалу.

Варто зазначити, що влітку 2023 року на щиті "Батьківщини-матері" з'явився національний тризуб, який з більшою силою захищає столицю.

Раніше ми розповідали про те, як виглядають жінки, які позували для монумента "Батьківщина-мати".

А також писали цікаві факти про монумент "Батьківщина-мати".

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