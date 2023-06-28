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У TikTok з'явилася функція, яка порадує всіх батьків: про що йдеться

Tik Tok отримав батьківський котроль над відео (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Tik Tok додав у свою платформу функцію "Family Pairing", яка дозволяє батькам контролювати, що їхні діти дивляться в додатку.

Про це написали розробники Tik Tok на своєму сайті.

Що відомо про нову функцію

батькам пов’язати свій обліковий запис з аккаунтом дитини.

", - зазначили розробники.

Як увімкнути функцію батьківського контролю

Щоб увімкнути батьківський контроль потрібно просто в додатку зайти в "налаштування" та натиснути функцію Family Pairing або ця функція може ще називатись "Сімейний зв'язок".

Також можна отримати інформацію, про те, скільки дитина провела часу в додатку - загальний витрачений час щодня, протягом 4 тижнів та кількість разів

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