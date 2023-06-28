У TikTok з'явилася функція, яка порадує всіх батьків: про що йдеться

Tik Tok додав у свою платформу функцію "Family Pairing", яка дозволяє батькам контролювати, що їхні діти дивляться в додатку.
Про це написали розробники Tik Tok на своєму сайті.
батькам пов’язати свій обліковий запис з аккаунтом дитини.
", - зазначили розробники.
Щоб увімкнути батьківський контроль потрібно просто в додатку зайти в "налаштування" та натиснути функцію Family Pairing або ця функція може ще називатись "Сімейний зв'язок".
Також можна отримати інформацію, про те, скільки дитина провела часу в додатку - загальний витрачений час щодня, протягом 4 тижнів та кількість разів
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