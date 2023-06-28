В TikTok появилась функция, которая порадует всех родителей: о чем речь

Что известно о новой функции

родителям связать свою учетную запись с аккаунтом ребенка.

Как включить функцию родительского контроля

Чтобы включить родительский контроль, нужно просто в приложении зайти в "настройки" и нажать функцию Family Pairing или эта функция может еще называться "Семейная связь".







Также можно получить информацию о том, сколько ребенок провел времени в приложении - общее потраченное время ежедневно, в течение 4 недель и количество раз