В TikTok появилась функция, которая порадует всех родителей: о чем речь

Tik Tok добавил в свою платформу функцию "Family Pairing", позволяющую родителям контролировать, что их дети смотрят в приложении.
Об этом написали разработчики Tik Tok на своем сайте.
родителям связать свою учетную запись с аккаунтом ребенка.
Чтобы включить родительский контроль, нужно просто в приложении зайти в "настройки" и нажать функцию Family Pairing или эта функция может еще называться "Семейная связь".
Также можно получить информацию о том, сколько ребенок провел времени в приложении - общее потраченное время ежедневно, в течение 4 недель и количество раз
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