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В TikTok появилась функция, которая порадует всех родителей: о чем речь

Tik Tok получил родительский контроль над видео (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Tik Tok добавил в свою платформу функцию "Family Pairing", позволяющую родителям контролировать, что их дети смотрят в приложении.

Об этом написали разработчики Tik Tok на своем сайте.

Что известно о новой функции

родителям связать свою учетную запись с аккаунтом ребенка.

Как включить функцию родительского контроля

Чтобы включить родительский контроль, нужно просто в приложении зайти в "настройки" и нажать функцию Family Pairing или эта функция может еще называться "Семейная связь".

Также можно получить информацию о том, сколько ребенок провел времени в приложении - общее потраченное время ежедневно, в течение 4 недель и количество раз

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