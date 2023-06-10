Як соцмережі "вбивають" нашу самооцінку: психологи пояснили, які 3 моменти має знати кожен

Ці платформи дозволяють залишатись на зв'язку з друзями чи родичами, які проживають за сотні чи навіть тисячі кілометрів, швидко поширювати інформацію та бути в курсі останніх новин. Втім часто "життя у соцмережах" показує викривлену реальність, яка може негативно на нас впливати.

Соцмережі є невіддільною частиною нашого життя. Неможливо уявити сучасну людину, яка не зареєстрована у Facebook, Instagram чи Tik-Tok.

Про те, як соцмережі впливають на нашу самооцінку, пише центр психології Kyivdvoryk в Instagram .

Як впливають соцмережі на самооцінку

"Як ви вважаєте, соцмережі мають поганий чи добрий вплив на наше життя? Від них більше користі чи шкоди? На нашу думку - приблизно 50/50. Про один з дуже важливих аспектів життя хочемо сьогодні поговорити з вами. А саме - як соцмережі впливають на те, як ми сприймаємо своє тіло, змінюємо свої харчові звички і якої небезпеки слід очікувати (особливо, якщо ви є батьками підростаючих користувачів)", - пишуть психологи.

Вони виділяють 3 негативні впливи соцмереж, які "б'ють" по нашій самооцінці.

Нереалістичні стандарти краси

Дивлячись на чудові портрети або цікаві тік-токи ми не завжди замислюємось над тим, що блогери чи інші користувачі соцмереж можуть використовувати фільтри або обробляти фото. Ідеальні зображення створюють недосяжні стандарти краси, що призводить до незадоволеності своїм тілом і низької самооцінки, як у чоловіків, так і у жінок.

Це явище є настільки розповсюдженим та впливовим, що існує термін "дисфорія Snapсhat" - це стан, у якому люди відчайдушно прагнуть виглядати як відфільтрована версія самих себе.

Автори дослідницької роботи 2018 року, опублікованої у медичному журналі Cureus, стверджують, що з подібними запитаннями люди навіть звертаються до пластичних хірургів.

Кібербулінг та цькування

Згідно з дослідженнями, люди здатні більш агресивно та різко висловлювати свою думку у коментарях і роблять це навіть якби в аналогічній ситуації у реальному житті промовчали б.

Так соціальні мережі, де нема ніякої відповідальності за слова, стають живильним середовищем для переслідування, залякування та цькування людей через їхню зовнішність, вагу та етнічні особливості.

Загострення розладів

Найвразливішою групою у цьому сенсі є люди із розладами харчової поведінки та розладу образу тіла (дисморфічний розлад або BDD).

Наприклад, люди, які живуть із BDD, дуже гостро стурбовані принаймні одним неіснуючим або незначним недоліком своєї зовнішності, через що нерідко вдаються до компульсивних дій, страждають від нав'язливих думок, переживають різні види тривоги. Ці симптоми можуть бути надмірно посилені через соціальні мережі.

Чи варто повністю відмовитись від соцмереж

"Попри всі описані небезпеки не варто демонізувати соціальні мережі. Саме через них активісти продовжують поширювати важливу інформацію про позитивне ставлення до свого тіла, чим допомагають мільйонам людей приймати свої особливості та зцілювати розлади", - пишуть психологи.

Соцмережі - це також ком'юніті для однодумців, де навіть після досвіду кібербулінгу можна знайти підтримку та нових друзів. А ще - натхнення, якого іноді так не вистачає, щоб почати змінювати свої звички на більш здорові.