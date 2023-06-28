В TikTok появилась функция, которая порадует всех родителей: о чем речь

Tik Tok добавил в свою платформу функцию "Family Pairing", позволяющую родителям контролировать, что их дети смотрят в приложении.

Об этом написали разработчики Tik Tok на своем сайте.

Что известно о новой функции

"Сегодня мы объявляем о новом способе, посредством которого родители могут контролировать просмотр контента детьми - функции Family Pairing", - говорится в сообщении.

Новая функция Familу Pairing позволяет родителям связать свою учетную запись с аккаунтом ребенка.

" Мы слышали от родителей, что они хотели бы получить больше способов настроить параметры контента для детей. Сегодня мы добавляем этот инструмент в Family Pairing, чтобы позволить родителям контролировать контент и избегать видео, которые, по их мнению, недопустимы", - отметили разработчики.

Как включить функцию родительского контроля

Чтобы включить родительский контроль, нужно просто в приложении зайти в "настройки" и нажать функцию Family Pairing или эта функция может еще называться "Семейная связь".

Кроме контроля контента можно установить, сколько времени дети могут проводить в TikTok каждый день.

Для подростков от 13 до 17 лет эта настройка включена по умолчанию на 1 час.

Как можно установить лимит времени:

Установите для ребенка лимит времени перед экраном непосредственно из своего аккаунта

Установите один лимит времени использования экрана на всех устройствах вашего ребенка

Установите пароль, который вы сможете ввести, когда лимит будет достигнут, чтобы позволить малышам вернуться в TikTok

Также можно получить информацию о том, сколько ребенок провел времени в приложении - общее потраченное время ежедневно, в течение 4 недель и количество раз , сколько ваш ребенок открывал программу ежедневно в течение месяца.

К этому же можно включать и отключать push-уведомление, настроив необходимое время.

Кроме того, вы можете настроить, кто может отправлять сообщения вашему ребенку, просматривать контент и комментировать.

Родительский контроль TikTok Family Pairing доступен только в мобильном приложении, а не в браузерах.