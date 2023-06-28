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В TikTok появилась функция, которая порадует всех родителей: о чем речь

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Среда 28 июня 2023 09:32
В TikTok появилась функция, которая порадует всех родителей: о чем речь Tik Tok получил родительский контроль над видео (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Tik Tok добавил в свою платформу функцию "Family Pairing", позволяющую родителям контролировать, что их дети смотрят в приложении.

Об этом написали разработчики Tik Tok на своем сайте.

Что известно о новой функции

"Сегодня мы объявляем о новом способе, посредством которого родители могут контролировать просмотр контента детьми - функции Family Pairing", - говорится в сообщении.

Новая функция Familу Pairing позволяет родителям связать свою учетную запись с аккаунтом ребенка.

" Мы слышали от родителей, что они хотели бы получить больше способов настроить параметры контента для детей. Сегодня мы добавляем этот инструмент в Family Pairing, чтобы позволить родителям контролировать контент и избегать видео, которые, по их мнению, недопустимы", - отметили разработчики.

Как включить функцию родительского контроля

Чтобы включить родительский контроль, нужно просто в приложении зайти в "настройки" и нажать функцию Family Pairing или эта функция может еще называться "Семейная связь".

Кроме контроля контента можно установить, сколько времени дети могут проводить в TikTok каждый день.

Для подростков от 13 до 17 лет эта настройка включена по умолчанию на 1 час.

Как можно установить лимит времени:

  • Установите для ребенка лимит времени перед экраном непосредственно из своего аккаунта
  • Установите один лимит времени использования экрана на всех устройствах вашего ребенка
  • Установите пароль, который вы сможете ввести, когда лимит будет достигнут, чтобы позволить малышам вернуться в TikTok

Также можно получить информацию о том, сколько ребенок провел времени в приложении - общее потраченное время ежедневно, в течение 4 недель и количество раз, сколько ваш ребенок открывал программу ежедневно в течение месяца.

К этому же можно включать и отключать push-уведомление, настроив необходимое время.

Кроме того, вы можете настроить, кто может отправлять сообщения вашему ребенку, просматривать контент и комментировать.

Родительский контроль TikTok Family Pairing доступен только в мобильном приложении, а не в браузерах.

Если ваш ребенок получает доступ к TikTok как из браузера, так и мобильного приложения, вы все дно сможете воспользоваться доступными функциями родительского контроля в интернете.

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