В TikTok появилась функция, которая порадует всех родителей: о чем речь
Tik Tok добавил в свою платформу функцию "Family Pairing", позволяющую родителям контролировать, что их дети смотрят в приложении.
Об этом написали разработчики Tik Tok на своем сайте.
Что известно о новой функции
"Сегодня мы объявляем о новом способе, посредством которого родители могут контролировать просмотр контента детьми - функции Family Pairing", - говорится в сообщении.
Новая функция Familу Pairing позволяет родителям связать свою учетную запись с аккаунтом ребенка.
" Мы слышали от родителей, что они хотели бы получить больше способов настроить параметры контента для детей. Сегодня мы добавляем этот инструмент в Family Pairing, чтобы позволить родителям контролировать контент и избегать видео, которые, по их мнению, недопустимы", - отметили разработчики.
Как включить функцию родительского контроля
Чтобы включить родительский контроль, нужно просто в приложении зайти в "настройки" и нажать функцию Family Pairing или эта функция может еще называться "Семейная связь".
Кроме контроля контента можно установить, сколько времени дети могут проводить в TikTok каждый день.
Для подростков от 13 до 17 лет эта настройка включена по умолчанию на 1 час.
Как можно установить лимит времени:
- Установите для ребенка лимит времени перед экраном непосредственно из своего аккаунта
- Установите один лимит времени использования экрана на всех устройствах вашего ребенка
- Установите пароль, который вы сможете ввести, когда лимит будет достигнут, чтобы позволить малышам вернуться в TikTok
Также можно получить информацию о том, сколько ребенок провел времени в приложении - общее потраченное время ежедневно, в течение 4 недель и количество раз, сколько ваш ребенок открывал программу ежедневно в течение месяца.
К этому же можно включать и отключать push-уведомление, настроив необходимое время.
Кроме того, вы можете настроить, кто может отправлять сообщения вашему ребенку, просматривать контент и комментировать.
Родительский контроль TikTok Family Pairing доступен только в мобильном приложении, а не в браузерах.
Если ваш ребенок получает доступ к TikTok как из браузера, так и мобильного приложения, вы все дно сможете воспользоваться доступными функциями родительского контроля в интернете.
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