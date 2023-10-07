"Батьки, які дають дітям усе, програють". Педан висловився про сучасне виховання дітей

"Не перепишу на тебе всі свої статки"

Разом зі старшою донькою Лєрою Олександр веде спільний проєкт про університети, проте вона вирішила не йти стопами батька та обрала зовсім не телевізійну спеціальність.

"У неї є Instagram, який їй не так цікаво вести, ніж зараз, наприклад, займатися флористикою. Вона створює контент для pedanburo, для TikTok-сторінки УНІВЕРСНЕСК. Вона працює з квітами й веде сторінку для квіткової спілки", - розповідає Педан.

Відомо, що Лєра навчається на факультеті соціології в Українському католицькому університеті.

Олександр каже, що на доньку тиснути не збирається, адже найважливіше, аби вона мала мотивацію та зацікавленість рухатися далі.

Олександр Педан із сином Марком і донькою Лєрою (фото: instagram.com/pedanos)

"Мені здається, програють ті батьки, які дітям дають все. Програють ті батьки, які готові дітям купити квартиру, а не готові платити за навчання. Це як історія з киянами. Ти народився в Києві, у тебе є тут житло, ти можеш здавати його в оренду й нічого не робити, це теж правда", - пояснює шоумен.

Він поділяє позицію відомих бізнесменів, які кажуть, що дадуть дітям роботу, але не перепишуть на них усі свої статки. Проте інакше ставлення до життя в тих, хто починав з нуля.

"Ті, хто приїхав у Київ голі, босі, у вінку, як я свого часу, рвуть, беруть все в кредити, відпрацьовують, повертають, вигризають. Я по собі побачив, що це важливо, тому доньці я даю мотивацію, не заважаю, даю можливість навчатися в одному з найкращих вишів України. Це важливо, це інвестиція", - розповідає про свою позицію Педан.