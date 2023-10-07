"Батьки, які дають дітям усе, програють". Педан висловився про сучасне виховання дітей

Олександр Педан виховує з дружиною двох дітей - 18-річну Валерію та шестирічного Марка. У стосунках з дітьми він намагається бути їм другом і не тиснути під час ухвалення рішень. Разом із тим Олександр не підтримує батьків, які дають дітям усі ресурси для розвитку.
Про свої принципи виховання Олександр Педан розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Разом зі старшою донькою Лєрою Олександр веде спільний проєкт про університети, проте вона вирішила не йти стопами батька та обрала зовсім не телевізійну спеціальність.
"У неї є Instagram, який їй не так цікаво вести, ніж зараз, наприклад, займатися флористикою. Вона створює контент для pedanburo, для TikTok-сторінки УНІВЕРСНЕСК. Вона працює з квітами й веде сторінку для квіткової спілки", - розповідає Педан.
Відомо, що Лєра навчається на факультеті соціології в Українському католицькому університеті.
Олександр каже, що на доньку тиснути не збирається, адже найважливіше, аби вона мала мотивацію та зацікавленість рухатися далі.
Олександр Педан із сином Марком і донькою Лєрою (фото: instagram.com/pedanos)
"Мені здається, програють ті батьки, які дітям дають все. Програють ті батьки, які готові дітям купити квартиру, а не готові платити за навчання. Це як історія з киянами. Ти народився в Києві, у тебе є тут житло, ти можеш здавати його в оренду й нічого не робити, це теж правда", - пояснює шоумен.
Він поділяє позицію відомих бізнесменів, які кажуть, що дадуть дітям роботу, але не перепишуть на них усі свої статки. Проте інакше ставлення до життя в тих, хто починав з нуля.
"Ті, хто приїхав у Київ голі, босі, у вінку, як я свого часу, рвуть, беруть все в кредити, відпрацьовують, повертають, вигризають. Я по собі побачив, що це важливо, тому доньці я даю мотивацію, не заважаю, даю можливість навчатися в одному з найкращих вишів України. Це важливо, це інвестиція", - розповідає про свою позицію Педан.
Раніше Олександр Педан пояснив, чому Україні не потрібна безкоштовна освіта.
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