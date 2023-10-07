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"Родители, которые дают детям все, проиграют". Педан высказался о современном воспитании детей

Александр Педан рассказал о воспитании детей (фото: instagram.com/pedanos)
Автор: Юлия Гаюк

Александр Педан воспитывает с женой двоих детей - 18-летнюю Валерию и шестилетнего Марка. В отношениях с детьми он пытается быть им другом и не давить при принятии решений. Вместе с тем, Александр не поддерживает родителей, которые дают детям все ресурсы для развития.

О своих принципах воспитания Александр Педан рассказал в интервью РБК-Украина.

"Не перепишу на тебя все свое состояние"

Вместе со старшей дочерью Лерой Александр ведет общий проект об университетах, однако она решила не идти по стопам отца и выбрала совсем не телевизионную специальность.

"У нее есть Instagram, который ей не так интересно вести, чем сейчас, например, заниматься флористикой. Она создает контент для pedanburo, для TikTok-страницы УНИВЕРСНЕСК. Она работает с цветами и ведет страницу для цветочного союза", - рассказывает Педан.

Известно, что Лера учится на факультете социологии в Украинском католическом университете.

Александр говорит, что на дочь давить не собирается, ведь самое важное, чтобы у нее была мотивация и заинтересованность двигаться дальше.

Александр Педан с сыном Марком и дочерью Лерой (фото: instagram.com/pedanos)

"Мне кажется, проиграют те родители, которые детям дают все. Проиграют те родители, которые готовы детям купить квартиру, а не готовы платить за обучение. Это как история с киевлянами. Ты родился в Киеве, у тебя есть здесь жилье, ты можешь сдавать его в аренду и ничего не делать, и это тоже правда", - объясняет шоумен.

Он разделяет позицию известных бизнесменов, которые говорят, что дадут детям работу, но не перепишут на них все свое состояние. Однако другое отношение к жизни у начинающих с нуля.

"Те, кто приехал в Киев голые, босые, в венке, как я в свое время, рвут, берут все в кредиты, отрабатывают, возвращают, выгрызают. Я по себе увидел, что это важно, поэтому дочке я даю мотивацию, не мешаю, даю возможность учиться в одном из лучших вузов Украины. Это важно, это инвестиция", - рассказывает о своей позиции Педан.

 

Ранее Александр Педан объяснил, почему Украине не нужно бесплатное образование.

Читайте также, вернется ли Педан на телевидение в развлекательные шоу.

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Александр Педандіти