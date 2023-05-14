Батькам на замітку: ось що має бути в рюкзаку дитини для поїздки до табору

Об'єми та розміри сумки

Від громіздких валіз варто відмовитися і віддати перевагу сумці на коліщатках, рюкзаку. Багаж повинен бути невеликим, щоб при необхідності дитина могла самостійно його підняти, перемістити, зібрати та розібрати.

Найоптимальніший варіант – невелика сумка на коліщатках та рюкзак, який використовуватиметься також для прогулянок. Якщо у вас великий рюкзак, то покладіть у речі ще один, маленький. Він має бути такого розміру, щоб туди помістилися серветки, бутерброд, пляшка з водою, тепла кофта – за потребою, та панамка.

Спортивно-туристичний рюкзак має бути легким, зручним, функціональним, середнього або невеликого об'єму.

Список речей для табору

Деякі предмети гардероба можуть бути опціонними – залежно від того, куди саме дитина їде до табору. Якщо це узбережжя моря, то легких речей (майки, футболки, шорти) та взуття має бути трохи більше.

Якщо відпочинок передбачається в горах чи лісовій місцевості – варто взяти більше кофтинок із довгим рукавом та закритого взуття.

Але, незалежно від місця відпочинку, у сумці дитини мають бути речі на будь-яку погоду – від сильної спеки до раптового похолодання з дощами. Весь одяг повинен бути зручним, практичним, функціональним і переважно - спортивним.

Що потрібно покласти:

Спортивний костюм

Спортивні штани - 1-2 пари

Сарафан (для дівчаток) – 1-2 шт.

Тепла кофта (худі, світшот, олімпійка)

Тонка кофта чи футболка з довгим рукавом - 2-3 шт.

Легка куртка (вітрівка або дощовик)

Жилетка

Шорти – 2-3 пари (спідниця для дівчаток – 1 шт.)

Футболки – від 4 до 8 шт. (залежить від уміння вашої дитини бруднитися)

Білизна - 5-7 комплектів

Шкарпетки - з розрахунку по 1 парі на 2 дні. Обов'язково – 1-2 пари теплих.

Купальник/плавки - 2 комплекти

Панамка, кепка, бандана, окуляри від сонця

Кросівки - 2 пари

Кроки або гумові капці - 1 пара

На морі можна взяти сандалі, ще одну пару гумових капців

Зубна щітка та паста

Мило

Шампунь

Гель для душа

Мочалка для душу

Вологі та сухі серветки - у дорогу

Іграшки – 1-2 шт.

Пляшечка для води, чашка

Плед (необов'язково)

Книга (за бажанням)

Мобільний телефон із зарядкою та навушниками

Настільна гра (за бажанням)

Ліхтарик (за бажанням)

Документи (свідоцтво про народження, закордонний паспорт, ID-картка, медична довідка від лікаря 079/о – за потребою)

Що не варто давати дитині до табору

Не варто складати в сумку додаткові речі, яких немає у списку – є велика ймовірність, що вони не знадобляться. Але займатимуть місце у сумці, і додадуть ваги.

Не треба давати дитині у табір цінні речі, великі суми грошей, банківські картки. Дізнайтеся заздалегідь умови у таборі. Якщо поряд є магазини, плануються екскурсії – обговоріть необхідну суму кишенькових грошей на сувеніри.

Як варіант – підключіть дитині картку в телефоні та за потреби її поповнюйте. Але обговоріть це питання з організаторами поїздки.

Не давайте дитині у табір із собою продукти. Максимум – невеликий перекус у дорогу, наприклад: вода, яблуко, бутерброд, печиво.

Також не варто давати дитині із собою до табору аптечку. Якщо у вас є особливі потреби - заздалегідь обговоріть це питання з організаторами й всі препарати передаються їм. Контролювати прийом ліків у таборі має лікар.

Важливо! Прикріпіть на сумки, рюкзаки, кишені курток - бирки з ім'ям дитини та контактним номером.