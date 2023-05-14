Батькам на замітку: ось що має бути в рюкзаку дитини для поїздки до табору

Незабаром розпочнеться сезон відпусток і канікул, а це означає, що батькам доведеться ретельно продумати список речей для дитини. І якщо планується спільна відпустка, то зібрати речі буде легше.
А от у разі відправлення дитини до табору, батьки намагаються передбачити кожну дрібницю і через це у дітей виявляються величезні та важкі рюкзаки.
Що ж насправді потрібно покласти дитині в рюкзак для поїздки до табору – читайте у матеріалі нижче.
Від громіздких валіз варто відмовитися і віддати перевагу сумці на коліщатках, рюкзаку. Багаж повинен бути невеликим, щоб при необхідності дитина могла самостійно його підняти, перемістити, зібрати та розібрати.
Найоптимальніший варіант – невелика сумка на коліщатках та рюкзак, який використовуватиметься також для прогулянок. Якщо у вас великий рюкзак, то покладіть у речі ще один, маленький. Він має бути такого розміру, щоб туди помістилися серветки, бутерброд, пляшка з водою, тепла кофта – за потребою, та панамка.
Спортивно-туристичний рюкзак має бути легким, зручним, функціональним, середнього або невеликого об'єму.
Деякі предмети гардероба можуть бути опціонними – залежно від того, куди саме дитина їде до табору. Якщо це узбережжя моря, то легких речей (майки, футболки, шорти) та взуття має бути трохи більше.
Якщо відпочинок передбачається в горах чи лісовій місцевості – варто взяти більше кофтинок із довгим рукавом та закритого взуття.
Але, незалежно від місця відпочинку, у сумці дитини мають бути речі на будь-яку погоду – від сильної спеки до раптового похолодання з дощами. Весь одяг повинен бути зручним, практичним, функціональним і переважно - спортивним.
Що потрібно покласти:
Не варто складати в сумку додаткові речі, яких немає у списку – є велика ймовірність, що вони не знадобляться. Але займатимуть місце у сумці, і додадуть ваги.
Не треба давати дитині у табір цінні речі, великі суми грошей, банківські картки. Дізнайтеся заздалегідь умови у таборі. Якщо поряд є магазини, плануються екскурсії – обговоріть необхідну суму кишенькових грошей на сувеніри.
Як варіант – підключіть дитині картку в телефоні та за потреби її поповнюйте. Але обговоріть це питання з організаторами поїздки.
Не давайте дитині у табір із собою продукти. Максимум – невеликий перекус у дорогу, наприклад: вода, яблуко, бутерброд, печиво.
Також не варто давати дитині із собою до табору аптечку. Якщо у вас є особливі потреби - заздалегідь обговоріть це питання з організаторами й всі препарати передаються їм. Контролювати прийом ліків у таборі має лікар.
Важливо! Прикріпіть на сумки, рюкзаки, кишені курток - бирки з ім'ям дитини та контактним номером.
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