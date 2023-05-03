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Для дітей у Карпатах відкриють безкоштовний літній табір: як записатися

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Середа 03 травня 2023 13:28
Для дітей у Карпатах відкриють безкоштовний літній табір: як записатися Фото: Відпочинок у літньому таборі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські діти, які постраждали від війни, можуть безкоштовно відпочити в літньому таборі у Карпатах. Зміни розраховані на 14 днів.

Учасниками кемпу можуть стати діти з деокупованих територій, з родин переселенців, військовослужбовців та волонтерів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку організації "СОС Дитячі містечка".

Де і коли організують безкоштовний табір для дітей

"Кемп СОС Дитячі Містечка – це 14-денний ресурсний проект, який спрямований на психологічну підтримку, відпочинок та відновлення дітей, які постраждали внаслідок російської військової агресії в Україні", – зазначають в організації.

Місце проведення літнього кемпу: село Горбок в Іршавському районі Закарпатської області. Дітей забезпечать 5-разовим харчуванням. Проживання у 3-5-місних номерах із санвузлом.

Розклад змін:

  • з 1 по 14 червня;
  • з 17 по 30 червня;
  • з 7 по 20 липня;
  • з 24 липня по 6 серпня;
  • з 13 по 25 серпня;
  • з 29 серпня по 11 вересня.

Зареєструватися можна за посиланням.

Для дітей у Карпатах відкриють безкоштовний літній табір: як записатисяФото: Проживання в дитячому таборі (gettyimages.com)

Хто може стати учасником літнього табору

Програма розрахована на дітей віком від 7 до 17 років. Учасниками кемпу можуть стати діти з таких категорій:

  • з деокупованих територій;
  • з родин внутрішньо переміщених осіб;
  • діти військовослужбовців та волонтерів;
  • з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;
  • діти опікунів і усиновителів;
  • діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;
  • діти з інвалідністю, особливостями розвитку.

Повторна участь для дітей, які були учасниками кемпу у 2022-23 роках, можлива, але за умови не більше 10% від загальної кількості учасників зміни.

Відбір дітей проводиться поступово, на кожну зміну окремо. Погодження участі відбуватиметься впродовж за 15-10 днів до початку кожного нового заїзду.

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