Родителям на заметку: вот что должно быть в рюкзаке ребенка для поездки в лагерь

Объемы и размеры сумки

От громоздких чемоданов стоит отказаться и отдать предпочтение сумке на колесиках, рюкзаку. Багаж должен быть небольшим, чтобы при необходимости ребенок мог самостоятельно его поднять, переместить, собрать и разобрать.

Самый оптимальный вариант - небольшая сумка на колесиках и рюкзак, который будет использоваться также для прогулок. Если у вас рюкзак большой, то положите в вещи еще один, маленький. Он должен быть такого размера, чтобы туда поместились салфетки, бутерброд, бутылка с водой, теплая кофта - по необходимости, панамка.

Спортивно-туристический рюкзак должен быть легким, удобным, функциональный, среднего или небольшого объема.

Список вещей для лагеря

Некоторые предметы гардероба могут быть опционными - в зависимости от того, куда именно ребенок едет в лагерь. Если это побережье моря, то легких вещей (майки, футболки, шорты) и обуви должно быть немного больше.

Если отдых предполагается в горах или лесной местности - стоит взять больше кофточек с длинным рукавом и закрытой обуви.

Но, независимо от места отдыха, в сумке ребенка должны быть вещи на любую погоду - от сильной жары до внезапного похолодания с дождями. Вся одежда должна быть удобной, практичной, функциональной и преимущественно - спортивной.

Что нужно положить:

Спортивный костюм

Спортивные штаны - 1-2 пары

Сарафан (для девочек) - 1-2 шт.

Теплая кофта (худи, свитшот, олимпийка)

Тонкая кофта или футболка с длинным рукавом - 2-3 шт.

Легкая куртка (ветровка или дождевик)

Жилетка

Шорты - 2-3 пары (юбка для девочек - 1 шт.)

Футболки - от 4 до 8 шт. (зависит от умения вашего ребенка пачкаться)

Белье - 5-7 комплектов

Носки - из расчета по 1 паре на 2 дня. Обязательно - 1-2 пары теплых.

Купальник/плавки - 2 комплекта

Панамка, кепка, бандана, очки от солнца

Кроссовки - 2 пары

Кроксы или резиновые тапочки - 1 пара

На море можно взять сандалии, еще одну пару резиновых тапочек

Зубная щетка и паста

Мыло

Шампунь

Гель для душа

Мочалка для душа

Влажные и сухие салфетки - в дорогу

Игрушки - 1-2 шт.

Бутылочка для воды, чашка

Плед (необязательно)

Книга (по желанию)

Мобильный телефон с зарядкой и наушниками

Настольная игра (по желанию)

Фонарик (по желанию)

Документы (свидетельство о рождении, загранпаспорт, ID-карта, медицинская справка от врача 079/о - по необходимости)

Что не стоит давать ребенку в лагерь

Не стоит складывать в сумку дополнительные вещи, которых нет в списке - есть большая вероятность, что они не понадобятся. Но будут занимать место в сумке, и добавят веса.

Не нужно давать ребенку в лагерь ценные вещи, крупные суммы денег, банковские карты. Узнайте заранее условия в вашем лагере. Если рядом есть магазины, планируются экскурсии - обсудите необходимую сумму карманных денег на сувениры.

Как вариант - подключите ребенку карту в телефоне и по необходимости ее пополняйте. Но обсудите этот вопрос с организаторами поездки.

Не давайте ребенку в лагерь с собой продукты. Максимум - небольшой перекус в дорогу, например: вода, яблоко, бутерброд, печенье.

Также не стоит давать ребенку с собой в лагерь аптечку. Если у вас есть особенные потребности - обсудите заранее этот вопрос с организаторами и все препараты передаются им. Контролировать прием лекарств в лагере должен врач.

Важно! Прикрепите на сумки, рюкзаки, в кармашки курток - бирки с именем ребенка и контактным номером.