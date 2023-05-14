Родителям на заметку: вот что должно быть в рюкзаке ребенка для поездки в лагерь

Совсем скоро начнется сезон отпусков и каникул, а это значит, что родителям придется тщательно продумать список вещей для ребенка. И если планируется совместный отпуск, то собрать вещи будет легче.
А вот в случае отправки ребенка в лагерь, родители пытаются предусмотреть каждую мелочь и из-за этого у детей оказываются огромные и тяжелые рюкзаки.
Что же на самом деле нужно положить ребенку в рюкзак для поездки в лагерь - читайте в материале ниже.
От громоздких чемоданов стоит отказаться и отдать предпочтение сумке на колесиках, рюкзаку. Багаж должен быть небольшим, чтобы при необходимости ребенок мог самостоятельно его поднять, переместить, собрать и разобрать.
Самый оптимальный вариант - небольшая сумка на колесиках и рюкзак, который будет использоваться также для прогулок. Если у вас рюкзак большой, то положите в вещи еще один, маленький. Он должен быть такого размера, чтобы туда поместились салфетки, бутерброд, бутылка с водой, теплая кофта - по необходимости, панамка.
Спортивно-туристический рюкзак должен быть легким, удобным, функциональный, среднего или небольшого объема.
Некоторые предметы гардероба могут быть опционными - в зависимости от того, куда именно ребенок едет в лагерь. Если это побережье моря, то легких вещей (майки, футболки, шорты) и обуви должно быть немного больше.
Если отдых предполагается в горах или лесной местности - стоит взять больше кофточек с длинным рукавом и закрытой обуви.
Но, независимо от места отдыха, в сумке ребенка должны быть вещи на любую погоду - от сильной жары до внезапного похолодания с дождями. Вся одежда должна быть удобной, практичной, функциональной и преимущественно - спортивной.
Что нужно положить:
Не стоит складывать в сумку дополнительные вещи, которых нет в списке - есть большая вероятность, что они не понадобятся. Но будут занимать место в сумке, и добавят веса.
Не нужно давать ребенку в лагерь ценные вещи, крупные суммы денег, банковские карты. Узнайте заранее условия в вашем лагере. Если рядом есть магазины, планируются экскурсии - обсудите необходимую сумму карманных денег на сувениры.
Как вариант - подключите ребенку карту в телефоне и по необходимости ее пополняйте. Но обсудите этот вопрос с организаторами поездки.
Не давайте ребенку в лагерь с собой продукты. Максимум - небольшой перекус в дорогу, например: вода, яблоко, бутерброд, печенье.
Также не стоит давать ребенку с собой в лагерь аптечку. Если у вас есть особенные потребности - обсудите заранее этот вопрос с организаторами и все препараты передаются им. Контролировать прием лекарств в лагере должен врач.
Важно! Прикрепите на сумки, рюкзаки, в кармашки курток - бирки с именем ребенка и контактным номером.
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