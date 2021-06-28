Баста успішно виступив в Одесі, незважаючи на погрози зірвати концерт (відео)
Російський виконавець Баста, який зі скандалом приїхав з гастролями в Україну, успішно дав концерт в Одесі.
У соцмережах з'явилося відео з виступу артиста в "Південній Пальмірі".
Так, запланований на 27 червня Одеський концерт відбувся в клубі "Ібіца", незважаючи на погрози активістів зірвати виступ.
На кадрах видно, як численні шанувальники захоплено приймають російського артиста.
Відзначимо, що представники нічного клубу заявили, що у них "є охорона" в разі чого.
Чому Баста опинився в "чорному списку"
У 2017-му році Василь Вакуленко потрапив з подачі СБУ в "чорний список" Міністерства культури, як діяч, що представляє загрозу національній безпеці України. Причиною тому стало відвідування окупованого Криму.
Пробув він у цьому списку із забороною на в'їзд на територію України до 16 Вересня 2020 року, після - обмеження було знято.
Активіст Сергій Стерненко в Facebook перерахував, чому російському виконавцю повинні продовжити заборону на в'їзд в Україну:
- Музикант вибирав кращу пісню про Кримський міст, побудований окупантами, де в приспіві звучать слова "Кримський міст з'єднав два береги Росії".
- Він раніше неодноразово гастролював в окупованому Криму.
- Коли його запитували про заборону в'їзду на три роки, він говорив, що не розуміє чому так, а про приналежність Криму воліє відмовчуватися.
- Коли Баста був у Києві в травні цього року, до нього підійшов чоловік і запитав про Крим. В результаті охорона виконавця напала на людину, яка поставила запитання.
- Баста знімався в окупованому Криму у фільмі "Кеди", де грав роль російського військового, який служить в Криму.
Нагадаємо, що в концерт Басти в Києві 25 червня був зустрінутий пікетом біля закладу, де він виступав. Незважаючи на це, 26 червня він знову дав концерт у столиці.
Раніше ми писали, хто з артистів занесений в "чорний список", і яку загрозу вони становлять безпеці України.