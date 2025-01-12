Баскський чизкейк Сан Себастьян: надзвичайно простий рецепт ніжного іспанського десерту

Що потрібно для чизкейка Сан Себастьян

Для того, щоб приготувати цей ніжний сирний десерт без коржів, знадобляться такі продукти:

крем-сир - 540 г

вершки (жирність 33 %) - 340 мл

яйця - 4 шт.

лимонний сік - 1 ст. л.

цукор - 120 г

сіль - 1/4 ч. л.

крохмаль - 25 г

Як готувати чизкейк без коржів

Для того, щоб приготувати цей незвичний іспанський чизкейк зі скоринкою, перекладіть вершковий сир в глибоку миску та ретельно розімніть віночком або виделкою до однорідної консистенції. Після цього всипте дрібку солі та цукор.

Ретельно перемішайте сирну масу і почніть додавати в неї яйця по одному. Після кожного яйця основу для чизкейка необхідно перемішати до однорідності.

Як готувати чизкейк по-іспанськи (скриншот / Кулінарні витівки)

Завдяки тому, що суміш для чизкейка за цим рецептом доволі рідка, під час запікання при високій температурі десерт отримує карамельну скоринку, але залишається м'яким всередині.

Однак для того, щоб десерт тримав форму, до інгредієнтів необхідно додати крохмаль, попередньо змішавши його з 3 ст. л. вершків. Не варто всипати сухий крохмаль в сирну суміш - це може призвести до утворення грудочок.

Після цього влийте в масу для чизкейка решту вершків, перемішайте інгредієнти, а потім додайте лимонний сік.

Для випікання цього десерту потрібна невелика форма, діаметром близько 18 см. Її необхідно застелити пергаментом до наповнення сирною масою.

Розігрійте духовку до 250 градусів та випікайте чизкейк протягом 40-45 хвилин. Важливо поставити форму на середню полицю духовки.

Як готувати баскський чизкейк (скриншот / Кулінарні витівки)

Для того, щоб десерт був кремовим за смаком і текстурою, його необхідно охолодити, а потім поставити в холодильник на декілька годин. За бажанням перед подачею шматочки чизкейка можна доповнити джемом або розтопленим шоколадом.