Баскский чизкейк Сан Себастьян: чрезвычайно простой рецепт нежного испанского десерта

Что нужно для чизкейка Сан Себастьян

Для того, чтобы приготовить этот нежный сырный десерт без коржей, понадобятся такие продукты:

крем-сыр - 540 г

сливки (жирность 33 %) - 340 мл

яйца - 4 шт.

лимонный сок - 1 ст. л.

сахар - 120 г

соль - 1/4 ч. л.

крахмал - 25 г

Как готовить чизкейк без коржей

Для того, чтобы приготовить этот необычный испанский чизкейк с корочкой, переложите сливочный сыр в глубокую миску и тщательно разомните венчиком или вилкой до однородной консистенции. После этого всыпьте щепотку соли и сахар.

Тщательно перемешайте сырную массу и начните добавлять в нее яйца по одному. После каждого яйца основу для чизкейка необходимо перемешать до однородности.

Как готовить чизкейк по-испански (скриншот / Кулінарні витівки)

Благодаря тому, что смесь для чизкейка по этому рецепту довольно жидкая, во время запекания при высокой температуре десерт получает карамельную корочку, но остается мягким внутри.

Однако для того, чтобы десерт держал форму, к ингредиентам необходимо добавить крахмал, предварительно смешав его с 3 ст. л. сливок. Не стоит всыпать сухой крахмал в сырную смесь - это может привести к образованию комочков.

После этого влейте в массу для чизкейка оставшиеся сливки, перемешайте ингредиенты, а затем добавьте лимонный сок.

Для выпекания этого десерта нужна небольшая форма, диаметром около 18 см. Ее необходимо застелить пергаментом до наполнения сырной массой.

Разогрейте духовку до 250 градусов и выпекайте чизкейк в течение 40-45 минут. Важно поставить форму на среднюю полку духовки.

Как готовить баскский чизкейк (скриншот / Кулінарні витівки)

Для того, чтобы десерт был кремовым по вкусу и текстуре, его необходимо охладить, а затем поставить в холодильник на несколько часов. По желанию перед подачей кусочки чизкейка можно дополнить джемом или растопленным шоколадом.