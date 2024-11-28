Барських та Пивоваров підкорили чуттєвим кліпом та спільною піснею: "Справжня магія"

В основу пісні покладено вірш легендарного поета Володимира Сосюри. Спільний трек артистів став лідсинглом альбому "Твої вірші, мої ноти Pt.2" - зібрання пісень, створених у межах однойменного культурного проекту Пивоварова. У ньому він відроджує та популяризує українську поезію.

"Пісню "Так ніхто не кохав" я написав ще до запуску проекту "Твої вірші, мої ноти". Вона мала безліч інтерпретацій та чекала свого часу й того артиста, з яким зазвучала б органічно. Я вдячний Максу, що погодився на мою пропозицію, завдяки чому пісня вийшла саме такою. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду "Так ніхто не кохав" мільйони сердець відчують любов, яку ми вклали в цю роботу", - розповів Пивоваров.

Окрім цього, спільну роботу прокоментував Барських. Він зазначив, що ця пісня має стати присвятою для всіх українських жінок.

Барських та Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

"Мені дуже імпонує проект Артема "Твої вірші, мої ноти", тому я з радістю прийняв запрошення створити разом щось вагоме й пронизливе, що і є творчістю. Вважаю, що поезія Сосюри, яка стала основою нашої пісні, обіймає кожного українця, вона є в нашому ДНК. "Так ніхто не кохав" має сьогодні зазвучати піснею й стати присвятою всім українським жінкам", - зазначив Барських.

Також про дует співаків висловився Бадоєв. За словами кліпмейкера, "велика українська класична поезія має надихати сучасних українців". Він пояснив, що відео на пісню демонструє "узагальнений портрет сучасної українки, яка вміє кохати до нестями попри війну і йти заради любові на все". Головну роль у кліпі виконала українська акторка Соломія Кирилова.

"Цього разу ми з Артемом та Максом вирішили створити аудіовізуальну присвяту сучасним українським жінкам. Слова Сосюри у цьому музичному творі оспівують кохання до жінок. Сьогодні українка - це мати, яка чекає на сина чи доньку з фронту. Дружина, яка виборює права свого чоловіка-військового. Волонтерка, яка, ризикуючи своїм життям, збирає і везе все необхідне туди, де це саме життя часто обривається. Це воїн, що інколи виборює свободу пліч-о-пліч з коханою людиною, бо вже не може без неї", - зазначив Бадоєв.

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