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Барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет

Автор: Владимир Костырин

Музыкант легендарной группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет в клинике в Лондоне в окружении семьи. Недавно музыкант из-за проблем со здоровьем отказался от гастролей в 2021-м на неопределенный период времени, а позже попал в больницу.

Скорбную весть о кончине культового рокера 24 августа сообщил его пресс-секретарь Бернард Доэрти, передает Reuters.

"С огромной грустью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи", - сказал он.

Доэрти добавил, что музыкант был любимым мужем, отцом и дедушкой, а также, как участник The Rolling Stones, был "одним из величайших барабанщиков своего поколения".

Чарли Уоттс родился в Лондоне в 1941 году и начал играть на барабанах в местных ритм-энд-блюз-клубах в начале 1960-х, прежде чем в январе 1963 года согласился объединить усилия с Брайаном Джонсом, Миком Джаггером и Китом Ричардсом в их молодой группе Rolling Stones.

Чарли Уоттс (фото: Gary Gershoff / Getty Images)

Участники Rolling Stones 14 июня 1969 года, после смерти одного из основателей Брайана Джонса. Слева направо: Чарли Уоттс, Мик Тейлор, Мик Джаггер, Кейт Ричардс и Билл Вайман (фото: Len Trievnor/Express/Getty Images)

Добившись первоначального успеха в Великобритании и США с каверами, группа достигла мировой известности благодаря таким хитам Джаггера-Ричардса, как "(I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off of My Cloud" и "Paint It, Black", и другими, а также супер успешным альбомом "Aftermath".

Музыканты The Rolling Stones Ронни Вуд, Кит Ричардс, Мик Джаггер и Чарли Уоттс (фото: reuters.com)

Бессменный барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс подарил звучанию группы свой особый фирменный свинг-стиль, обожаемый многими миллионами меломанов во всем мире.

Видео: соло на барабанах Чарли Уоттса из Rolling Stones

Выступление The Rolling Stones: музыканты Ронни Вуд, Чарли Уоттс и Мик Джаггер (фото: THEO WARGO/WIREIMAGE)

Видео: выступление Rolling Stones со стороны ударника Чарли Уоттса - на этом ролике хорошо видна его уникальная техника: точка удара на малом барабане (не в центре, а рядом с логотипом), смена рукоятки для игры на тарелке и так далее

Ранее сообщалось, что в конце июля умер один из основателей культовой рок-группы ZZ Top басист Дасти Хилл на 73-м году жизни во сне у себя дома в Хьюстоне в США.

Напомним также, недавно умер Петр Мамонов, основатель и лидер легендарной группы "Звуки Му".

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