Умер один из основателей культовой рок-группы ZZ Top

О причине смерти музыканта ничего не говорится. Известно только, что он умер во сне у себя дома в Хьюстоне, штат Техас.

"Мы опечалены сегодняшней вестью о смерти нашего большого друга - Дасти Хилла", - говорится в сообщении.

Недавно Хилл получил травму бедра, из-за которой он отказался от выступлений в США. Но не ясно связано ли это как-то со смертью музыканта. В 2000 году стало известно о том, что он болен Гепатитом С.

Дасти Хилл родился 19 мая 1949 года в Далласе, штат Техас. Свою музыкальную карьеру он начал в местных группах вместе со своим братом Рокки Хиллом и Фрэнком Бирдом. В 1968 году их покинул Рокки из-за творческих разногласий.

Дасти и Фрэнк вошли в состав ZZ Top, группу Билли Гиббонса. Интересно, что такой состав сохранился неизменным до наших дней. Стиль группы можно определить, как блюз, блюз-рок c элементами буги-вуги, хард-рока, кантри.

Позже группа начала экспериментировать со звуком, и в середине 1980-х пришла к сочетанию блюз-рока с поп-музыкой, что сделало ZZ Top очень популярными во всем мире.

С 2004 года группа является членом Зала славы рок-н-ролла. По состоянию на 2014 год группа продала более 50 миллионов своих альбомов во всем мире, из которых 11 "золотых", 7 "платиновых" и 3 "мультиплатиновых".

ZZ Top - Gimme All Your Lovin' (Official Music Video)