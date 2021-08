Барабанщик The Rolling Stones Чарлі Воттс помер у віці 80 років

"З величезним сумом ми оголошуємо про смерть нашого улюбленого Чарлі Воттса. Сьогодні він мирно помер у лондонській лікарні в оточенні своєї сім'ї", - сказав він.

Доерті додав, що музикант був улюбленим чоловіком, батьком і дідусем, а також, як учасник The Rolling Stones, був "одним з найвеличніших барабанщиків свого покоління".

Чарлі Воттс народився в Лондоні в 1941 році і почав грати на барабанах в місцевих ритм-енд-блюз-клубах на початку 1960-х, перш ніж у січні 1963 року погодився об'єднати зусилля з Брайаном Джонсом, Міком Джаггером та Кітом Річардсом в їх молодій групі Rolling Stones.

Чарлі Воттс (фото: Gary Gershoff / Getty Images)

Учасники Rolling Stones 14 червня 1969 року, після смерті одного із засновників Брайана Джонса. Зліва направо: Чарлі Воттс, Мік Тейлор, Мік Джаггер, Кейт Річардс та Білл Вайман (credit: Len Trievnor / Express / Getty Images)

Домігшись початкового успіху у Великій Британії та США з каверами, група досягла світової популярності завдяки таким хітам Джаггера-Річардса, як "(I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off of My Cloud" і "Paint It, Black", та іншими, а також супер успішним альбомом "Aftermath".

Музиканти The Rolling Stones Ронні Вуд, Кіт Річардс, Мік Джаггер і Чарлі Воттс (фото: reuters.com)

Беззмінний барабанщик Rolling Stones Чарлі Воттс подарував звучанню групи свій особливий фірмовий свінг-стиль, обожнюваний багатьма мільйонами меломанів у всьому світі.

Відео: соло на барабанах Чарлі Воттса з Rolling Stones

Виступ The Rolling Stones: музиканти Ронні Вуд, Чарлі Воттс і Мік Джаггер (фото: THEO WARGO / WIREIMAGE)

Відео: виступ Rolling Stones з боку ударника Чарлі Воттса - на цьому ролику добре видно його унікальна техніка: точка удару на малому барабані (не в центрі, а поруч з логотипом), зміна рукоятки для гри на тарілці тощо