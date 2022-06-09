Банош с брынзой и шкварками: простой рецепт сытного гуцульского блюда

Банош - ароматная и нежная кукурузная каша, одно из традиционных блюд гуцульской кухни. Чаще всего он подается с овечьей брынзой и шкварками и является очень сытным и вкусным. Банош легко можно приготовить дома всего за 10 минут.
Рецептом баноша поделилась фуд-блогер Anny Cooking.
Начинка: брынза и поджаренные шкварки/бекон/грудинка/грибы.
Воду, молоко и 1/3 ч.л. соли соединяем и доводим до кипения.
Всыпаем крупу(у меня очень мелкая), помешивая венчиком. Если у вас крупа такая же мелкая, как моя - вам нужно будет еще добавить 50-100 мл воды, чтобы каша не была густой.
Добавляем сметану, масло, перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем кипеть еще на 2-3 мин на минимальном огне.
Подаем с натертой брынзой и поджаренными шкварками/беконом/грудинкой или грибами.
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