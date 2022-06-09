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Банош с брынзой и шкварками: простой рецепт сытного гуцульского блюда

Рецепт баноша (polina-tamosh.livejournal.com)
Автор: Марина Настевич

Банош - ароматная и нежная кукурузная каша, одно из традиционных блюд гуцульской кухни. Чаще всего он подается с овечьей брынзой и шкварками и является очень сытным и вкусным. Банош легко можно приготовить дома всего за 10 минут.

Рецептом баноша поделилась фуд-блогер Anny Cooking.

Ингредиенты на порцию для 3-х:

  • 250 мл молока
  • 250 мл воды
  • 100 г мелкой кукурузной крупы
  • 2 ст. л. сметаны
  • 30-40 г сливочного масла
  • соль

Начинка: брынза и поджаренные шкварки/бекон/грудинка/грибы.

Приготовление:

Воду, молоко и 1/3 ч.л. соли соединяем и доводим до кипения.

Всыпаем крупу(у меня очень мелкая), помешивая венчиком. Если у вас крупа такая же мелкая, как моя - вам нужно будет еще добавить 50-100 мл воды, чтобы каша не была густой.

Добавляем сметану, масло, перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем кипеть еще на 2-3 мин на минимальном огне.

Подаем с натертой брынзой и поджаренными шкварками/беконом/грудинкой или грибами.

Банош можно приготовить всего за 10 минут (фото: instagram.com/anny.cooking)

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