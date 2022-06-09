Банош з бринзою та шкварками: простий рецепт ситної гуцульської страви

Інгредієнти на порцію для 3-х:

250 мл молока

250 мл води

100 г дрібної кукурудзяної крупи

2 ст. л. сметани

30-40 г вершкового масла

сіль

Начинка: Бринза і підсмажені шкварки/бекон/грудинка/гриби.

Приготування:

Воду, молоко і 1/3 ч.л. солі з'єднуємо і доводимо до кипіння.

Всипаємо крупу (у мене дуже дрібна), помішуючи віночком. Якщо у вас крупа така ж дрібна, як моя - вам потрібно буде ще додати 50-100 мл води, щоб каша не була густою.

Додаємо сметану, масло, перемішуємо, накриваємо кришкою і залишаємо кипіти ще на 2-3 хв на мінімальному вогні.

Подаємо з натертою бринзою і підсмаженими шкварками/беконом/грудинкою або грибами.

Банош можна приготувати всього за 10 хвилин (фото: instagram.com/anny.cooking)