Банош з бринзою та шкварками: простий рецепт ситної гуцульської страви

Банош - ароматна і ніжна кукурудзяна каша, одна з традиційних страв гуцульської кухні. Найчастіше він подається з овечою бринзою і шкварками і є дуже ситним і смачним. Банош легко можна приготувати вдома всього за 10 хвилин.
Рецептом баноша поділилася фуд-блогер Anny Cooking.
Начинка: Бринза і підсмажені шкварки/бекон/грудинка/гриби.
Воду, молоко і 1/3 ч.л. солі з'єднуємо і доводимо до кипіння.
Всипаємо крупу (у мене дуже дрібна), помішуючи віночком. Якщо у вас крупа така ж дрібна, як моя - вам потрібно буде ще додати 50-100 мл води, щоб каша не була густою.
Додаємо сметану, масло, перемішуємо, накриваємо кришкою і залишаємо кипіти ще на 2-3 хв на мінімальному вогні.
Подаємо з натертою бринзою і підсмаженими шкварками/беконом/грудинкою або грибами.
Раніше кулінар розповіла, як швидко і просто замаринувати огірки. Вам знадобиться 15 хвилин на те, щоб вони настоялися.
Ми також публікували швидкий і смачний рецепт домашнього хумуса.