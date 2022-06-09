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Банош з бринзою та шкварками: простий рецепт ситної гуцульської страви

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Четвер 09 червня 2022 21:03
Банош з бринзою та шкварками: простий рецепт ситної гуцульської страви Рецепт баноша (polina-tamosh.livejournal.com)
Автор: Марина Настевич

Банош - ароматна і ніжна кукурудзяна каша, одна з традиційних страв гуцульської кухні. Найчастіше він подається з овечою бринзою і шкварками і є дуже ситним і смачним. Банош легко можна приготувати вдома всього за 10 хвилин.

Рецептом баноша поділилася фуд-блогер Anny Cooking.

Інгредієнти на порцію для 3-х:

  • 250 мл молока
  • 250 мл води
  • 100 г дрібної кукурудзяної крупи
  • 2 ст. л. сметани
  • 30-40 г вершкового масла
  • сіль

Начинка: Бринза і підсмажені шкварки/бекон/грудинка/гриби.

Приготування:

Воду, молоко і 1/3 ч.л. солі з'єднуємо і доводимо до кипіння.

Всипаємо крупу (у мене дуже дрібна), помішуючи віночком. Якщо у вас крупа така ж дрібна, як моя - вам потрібно буде ще додати 50-100 мл води, щоб каша не була густою.

Додаємо сметану, масло, перемішуємо, накриваємо кришкою і залишаємо кипіти ще на 2-3 хв на мінімальному вогні.

Подаємо з натертою бринзою і підсмаженими шкварками/беконом/грудинкою або грибами.

Банош з бринзою та шкварками: простий рецепт ситної гуцульської стравиБанош можна приготувати всього за 10 хвилин (фото: instagram.com/anny.cooking)

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