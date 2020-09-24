Банкир убил завуча школы в Тернополе: в деле очень странный поворот

После жуткого убийства 53-летней завуча тернопольской школы №11 Анжелы Макаренко стало известно о длительных отношениях между ней и убийцей. Им оказался банкир, младший женщины на десять лет.

Коллеги педагога рассказали, что мужчина помогал с покупкой мебели и канцтоваров для школы, говорится в сюжете ТСН. Финансиста вскоре нашли повешенным.

Полиция рассматривает основной версией убийства конфликт из-за денег. Подозреваемый руководил отделением банка, у него осталось двое детей.

В школе рассказывают, что Анжела Макаренко была отверженно предана своей работе, всегда приходила первая. Поэтому и удивились, когда пропустила первый урок. Коллеги поехали домой, где и нашли тело женщины с разбитой головой и резанной раной шеи. А на следующее утро нашли и тело главного подозреваемого - в петле в шахте лифта.

О причастности банкира к преступлению говорят камеры видеонаблюдения.в школе. Он приходил к завучу в тот день, а дружили они по меньшей мере три года. Макаренко была клиентом его банка, а он помогал школе.

Странно, но двое детей финансиста учатся в другой школе. Супруга недавно открыла салон красоты, сейчас он закрыт, а с журналистами женщина на контакт не идет.

В полиции все же склоняются, что виной всему деньги, но и личные мотивы не исключены. После убийства банкир забрал телефон завуча с собой, но потом выбросил. Прощальную записку не оставил.

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