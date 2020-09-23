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В Одессе в аптеке жестоко расправились с девушкой-фармацевтом: подробности

Одесса, Среда 23 сентября 2020 10:08
В Одессе в аптеке жестоко расправились с девушкой-фармацевтом: подробности
Убийство девушки-фармацевта в Одессе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Одессе от рук убийцы погибла девушка-фармацевт

В Одессе в круглосуточной аптеке жестоко убили девушку-фармацевта. Ее тело обнаружили утром 23 сентября. Экспертизой установлено, что погибла она от множественных ножевых ранений.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, трагический инцидент случился в ночь на среду на улице Академика Королева.

Правоохранители отметили, что "обстановка в аптеке не нарушена". На место вызвали следственно-оперативную группу, руководство ГУНП.

В Одессе в аптеке жестоко расправились с девушкой-фармацевтом: подробности

В Одессе в аптеке произошло убийство (фото: od.npu.gov.ua)

Полицейским предстоит выяснить обстоятельства происшествия и работать над установлением личности подозреваемого и его поимкой.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - отметили в правоохранительных органах.

В Одессе в аптеке жестоко расправились с девушкой-фармацевтом: подробности

В Одессе убили фармацевта (фото: od.npu.gov.ua)

Ранее мы писали, что выяснились неожиданные обстоятельства гибели двух пациентов с коронавирусом в больнице Киева. Они в течение двух дней выпрыгнули из окна. В полиции, кроме самоубийства, рассматривают и другие версии происшествия.

Также сообщалось, что под Харьковом подросток зверски убил 32-летнего мужчину, а в это время друзья наблюдали за расправой.

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