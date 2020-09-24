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Банкір вбив завуча школи в Тернополі: у справі дуже дивний поворот

Автор: Світлана Мащенко

У Тернополі жорстоко вбили завуча школи, після чого вбивцю знайшли повішеним

Після моторошного вбивства 53-річної завуча тернопільської школи №11 Анжели Макаренко стало відомо про тривалі стосунки між нею і вбивцею. Ним виявився банкір, молодший за жінку на десять років.

Колеги педагога розповіли, що чоловік допомагав з покупкою меблів і канцтоварів для школи, йдеться в сюжеті ТСН. Фінансиста незабаром знайшли повішеним.

Поліція розглядає основною версією вбивства конфлікт через гроші. Підозрюваний керував відділенням банку, у нього залишилося двоє дітей.

У школі розповідають, що Анжела Макаренко була завзято віддана своїй роботі, завжди приходила перша. Тому і здивувалися, коли пропустила перший урок. Колеги поїхали додому, де і знайшли тіло жінки з розбитою головою та різаною раною шиї. А наступного ранку знайшли тіло головного підозрюваного - у зашморгу в шахті ліфта.

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Про причетність банкіра до злочину кажуть камери відеоспостереження.в школі. Він приходив до завуча в той день, а дружили вони щонайменше три роки. Макаренко була клієнтом банку, а він допомагав школі.

Дивно, але двоє дітей фінансиста навчаються в іншій школі. Дружина нещодавно відкрила салон краси, зараз він закритий, а з журналістами жінка на контакт не йде.

В поліції все ж схиляються, що виною всьому гроші, але й особисті мотиви не виключені. Після вбивства банкір забрав телефон завуча з собою, але потім викинув. Прощальну записку не залишив.

Раніше ми писали, що в Одесі в аптеці жорстоко розправилися з дівчиною-фармацевтом.

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