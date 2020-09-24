Убийство педагога в Тернополе: подозреваемый в преступлении покончил с собой

Убийство завуча школы в Тернополе (Коллаж РБК-Украина)

В полиции сообщили новые детали об убийстве завуча в Тернополе

В Тернополе обнаружили мертвой завуча школы №11 Анжелу Макаренко. Следы на теле дали основания полиции подозревать именно убийство. У 53-летней женщины была разбита голова и порезана шея.

Шум подняли коллеги, так как не могли связаться с Анжелой Макаренко. Она всегда приходила в школу первая, а в тот день даже не отвечала на звонки. Учителя дозвонились до соседки и попросили ее проверить, не случилось ли чего. Соседка увидела, что двери в дом Макаровой открыты и внутри видно кровь. Заходить она не стала и вызвала сразу полицию. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

Как сообщил спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета, версия об ограблении отпала сразу, так как в доме были золотые украшения и деньги, но преступник ничего не тронул.

"Скорее всего убийство произошло на бытовой почве, об этом говорил и характер нанесенных травм. Полиция проверила камеры наблюдения, опросила, в том числе и сотрудников школы. Выяснилось, что к завучу в тот день приходил мужчина. Тогда стали проверять, был ли он в ее доме", - добавил Крета.

Полиция выяснила, что мужчина – сотрудник одного из банков в Тернополе. Опросить его не удалось – мужчина покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли в шахте лифта многоэтажного дома недалеко от его места жительства.

В полиции рассматривают версию конфликта на почве денег, но признают, что пока неясны многие обстоятельства, так как и завуч и банкир были не бедными людьми.

О Макаренко коллеги отзываются тепло, и они до сих пор не могут поверить в то, что произошло. Она была яркой, красивой и самодостаточной женщиной, любила театр, оперу, искусство. В школе была требовательна, но справедлива.

Жила Анжела Макаренко совсем одна. У нее не было своей семьи, а совсем недавно она похоронила маму, которая была родом с востока Украины.

"Она очень любила устраивать праздники своим коллегам, была внимательна к их проблемам, эмоциональным человеком, добрым и щедрым. Очень легко шла на компромиссы, и у нее не было врагов", - добавила подруга погибшей Инна Чернецкая.

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