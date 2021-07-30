Банкир рассказал, каким будет курс доллара в августе: ослабление неизбежно

Что будет с долларом в ближайшее время

Поддержку национальной валюте, говорит финансовый эксперт, будут оказывать растущие распродажи валютной выручки агропроизводителей. Хороший прогноз по урожайности зерновых и стабильно высокие цены в мире - серьезные факторы поддержки гривни.

Однако ближе к концу августа курс с высокой вероятностью начнет плавно расти. Триггером станут сугубо календарные факторы: выплаты НДС - возмещения в конце месяца, которые ситуативно снижают потребность экспортеров в гривне, а также усиление девальвационных настроений в бизнесе и обществе.

"Строго формально, привычная осенняя девальвация в Украине не является неизбежной, что доказывает опыт 2019 года. Но психологическое давление на гривну в этот период усиливается всегда. Вопрос лишь в том, будет ли достаточно реальных рыночных факторов, чтобы удержать котировки от роста", — комментирует Кирилюк.

Ближе к осени ослабление гривны неизбежно

По словам банкира, усиление деловой активности в конце лета - начале осени приведет к увеличению спроса на валюту со стороны бизнеса, ритейл начнет активно готовится к высокому сезону продаж, может ускориться выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ.

"Существует, впрочем, несколько факторов неопределенности, способных повлиять на курсовую динамику как в одну, так и другую сторону. Похоже, ближе к осени Украине все же предстоит очередная волна заболеваемости коронавирусом. Но насколько она будет серьезной и станет ли поводом для введения ограничений, сейчас сказать никто не возьмется", — говорит эксперт.

К тому же, отмечает финансовый специалист, невозможно спрогнозировать реакцию бизнеса, ведь до сих пор карантинные ограничения приводили к снижению спроса на валюту за счет падения покупательской активности. Однако отношение людей к пандемии постепенно трансформируется. И каждая новая волна с точки зрения реакций населения и бизнеса не похожа на предыдущую.

Но это еще не все…

Кирилюк отмечает, что пока не поддается прогнозированию и решение МВФ о предоставлении Украине очередного кредитного транша. Хотя, конечно, приезд миссии Фонда в сентябре - хороший сигнал.

"Однако делать какие-то выводы на его основании сейчас невозможно. На сентябрь приходятся пиковые выплаты по внешнему госдолгу. Да, Украина может их пройти и без траншей МВФ, однако продолжение сотрудничества могло бы оказать сильную психологическую поддержку гривне в этот период и смягчить влияние сезонных девальвационных ожиданий", — отметил он.

В целом, уверен банкир, существенных угроз для гривны нет. А ослабление гривны во второй половине августа будет умеренным.

"По моим оценкам, до конца августа котировки будут находиться в коридоре 26,85-27,40 гривен за доллар", — резюмировал он.