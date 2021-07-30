Банкір розповів, яким буде курс долара в серпні: ослаблення неминуче

Що буде з доларом найближчим часом

Підтримку національній валюті, каже фінансовий експерт, надаватимуть зростаючі розпродажі валютної виручки агровиробників. Хороший прогноз по врожайності зернових і стабільно високі ціни у світі - серйозні фактори підтримки гривні.

Однак ближче до кінця серпня курс з високою ймовірністю почне плавно зростати. Тригером стануть суто календарні фактори: виплати ПДВ - відшкодування наприкінці місяця, які ситуативно знижують потребу експортерів у гривні, а також посилення девальваційних настроїв у бізнесі та суспільстві.

"Строго формально, звична Осіння девальвація в Україні не є неминучою, що доводить досвід 2019 року. Але психологічний тиск на гривню в цей період посилюється завжди. Питання лише в тому, чи буде достатньо реальних ринкових факторів, щоб утримати котирування від зростання", — коментує Кирилюк.

Ближче до осені ослаблення гривні неминуче

За словами банкіра, посилення ділової активності в кінці літа-початку осені призведе до збільшення попиту на валюту з боку бізнесу, рітейл почне активно готується до високого сезону продажів, може прискоритися вихід нерезидентів з гривневих ОВДП.

"Існує, втім, кілька факторів невизначеності, здатних вплинути на курсову динаміку як в одну, так і іншу сторону. Схоже, ближче до осені Україні все ж чекає чергова хвиля захворюваності коронавірусом. Але наскільки вона буде серйозною і чи стане приводом для введення обмежень, зараз сказати ніхто не візьметься", - говорить експерт.

До того ж зазначає фінансовий фахівець, неможливо спрогнозувати реакцію бізнесу, адже досі карантинні обмеження призводили до зниження попиту на валюту коштом падіння купівельної активності. Однак ставлення людей до пандемії поступово трансформується. І кожна нова хвиля з точки зору реакцій населення і бізнесу не схожа на попередню.

Але це ще не все…

Кирилюк зазначає, що поки не піддається прогнозуванню і рішення МВФ про надання Україні чергового кредитного траншу. Хоча, звичайно, приїзд місії Фонду у вересні - хороший сигнал.

"Однак робити якісь висновки на його підставі зараз неможливо. На вересень припадають пікові виплати за зовнішнім держборгом. Так, Україна може їх пройти і без траншів МВФ, проте продовження співпраці могло б надати сильну психологічну підтримку гривні в цей період і пом'якшити вплив сезонних девальваційних очікувань", — зазначив він.

В цілому, впевнений банкір, істотних загроз для гривні немає. А ослаблення гривні в другій половині серпня буде помірним.

"За моїми оцінками, до кінця серпня котирування будуть перебувати в коридорі 26,85-27,40 гривень за долар", — резюмував він.