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НБУ опустил курс доллара до минимума с июля 2020 года

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Украина, Четверг 29 июля 2021 07:45
НБУ опустил курс доллара до минимума с июля 2020 года Фото: курс доллара упал на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на уровне 26,86 гривен за доллар. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8628 гривен за 1 доллар (-0,0432 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 26,906 гривен за 1 доллар.

НБУ опустил курс доллара до минимума с июля 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ опустил курс доллара до минимума с июля 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,87 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до31,72 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.

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