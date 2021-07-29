НБУ опустил курс доллара до минимума с июля 2020 года

Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на уровне 26,86 гривен за доллар. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8628 гривен за 1 доллар (-0,0432 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 26,906 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)