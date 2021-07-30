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Что будет с курсом доллара в августе: прогноз аналитиков

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Украина, Пятница 30 июля 2021 12:53
Что будет с курсом доллара в августе: прогноз аналитиков Фото: курс доллара в августе будет находиться в пределах 26,5 - 27,2 гривен за доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус, Ростислав Шаправский

Курс доллара к гривне в конце июля 2021 года упал до минимума за последний год. Финансовые аналитики ожидают, что в августе курс будет находиться в пределах 26,5 - 27,2 гривен за доллар.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета".

В "ОТП Банке" не исключают, что валютный рынок в августе может протестировать зону курса в пределах 26,5-26,6 гривен/доллар. Тогда как в ИК Concorde Capital ожидают, что к концу августа курс будет в диапазоне 27-27,2 гривен/доллар.

В "Идея Банк" в свою очередь считают, что курс в следующем месяце закрепится в коридоре 26,8-27,2 гривен/доллар. И только в сентябре, по словам директора департамента казначейства "Идея Банка" Ярослава Кабина, когда возрастет деловая активность, возможно увеличение котировок к отметке 27-27,5 гривен/доллар.

Более пессимистичный сценарий для гривны возможен, к примеру, в случае новых ограничительных мер при повторном локдауне и росте котировок в мире на энергоносители. "Но пока на протяжении всего лета мы видим, что предложение валюты превышает спрос и только благодаря усилиям НБУ курс находится в очень узком коридоре на протяжении длительного промежутка времени, - уточнил Кабин.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что в течение августа курс будет колебаться в пределах 26,5-27 гривен/доллар, завершив месяц на уровне около 27 гривен/доллар. Несмотря на то, что предложение валюты будет оставаться большим, НБУ будет выкупать излишки и не допустит быстрого укрепления, прогнозирует эксперт.

Аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что в августе, скорее всего, усилится влияние психологических факторов на валютный рынок. Некоторые участники, по ее словам, в ожидании роста курса во втором полугодии при наличии свободной гривны могут начать покупать валюту про запас.

"Остается открытым вопрос получения финансирования от МВФ. Возможны кадровые перестановки в НБУ и правительстве. Эти факторы могут повлиять на настроения на рынке, усилить девальвационные ожидания, в результате чего возобновится девальвационный тренд", - допускает она.

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