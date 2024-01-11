Банки одягу: що це таке та як отримати теплі речі

Хто може отримати теплий одяг

Роздачу теплих речей вирішили організувати через тривалу морозну погоду в столиці. У найближчі вихідні стовпчики термометрів опустяться до -8 -10 градусів. Очікується, що морозні періоди будуть також до кінця січня.

"На базі територіальних центрів соціального обслуговування працюють банки одягу. Отримати теплі речі можуть всі, хто цього потребує", - сказано у повідомлені.

Де працюють банки одягу

Дарницький:

вул. Вербицького, 9-І

Деснянський:

вул. Вікентія Беретті, 18

Дніпровський:

вул. Березняківська, 6-А;

вул. Остафія Дашкевича, 7-А

Печерський:

вул. Рогнідинська, 4-Б

Подільський:

вул. Борисоглібська, 8/13

пров. Бондарський, 19

вул. Мостицька, 14

вул. І. Виговського, 10-В

вул. Світлицького, 24-А

вул. Гамаліївська, 32

Святошинський:

вул. Жмеринська, 22-А

вул. Чорнобильська, 9

Солом'янський:

бульвар Вацлава Гавела 83-А

вул. Волинська, 2

Шевченківський: