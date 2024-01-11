Банки одягу: що це таке та як отримати теплі речі

В Києві почали працювати спеціальні банки одягу. В них можна отримати теплі речі тим, хто має в цьому потребу. Теплі речі будуть видавати нужденним на базі територіальних центрів соціального обслуговування у 8 районах міста безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Департаменту соцполітики КМДА.
Роздачу теплих речей вирішили організувати через тривалу морозну погоду в столиці. У найближчі вихідні стовпчики термометрів опустяться до -8 -10 градусів. Очікується, що морозні періоди будуть також до кінця січня.
"На базі територіальних центрів соціального обслуговування працюють банки одягу. Отримати теплі речі можуть всі, хто цього потребує", - сказано у повідомлені.
Дарницький:
Деснянський:
Дніпровський:
Печерський:
Подільський:
Святошинський:
Солом'янський:
Шевченківський:
Раніше ми писали про те, де у побуті можна використати прострочений шампунь для волосся.
А ще розповідали про те, чи безпечно заряджати акумулятор на морозі.