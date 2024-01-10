Чи безпечно заряджати акумулятор на морозі: поради водіям

Якщо в машині розрядився акумулятор, а вам терміново потрібно кудись їхати, під рукою непогано було б мати спеціальну автомобільну зарядку. Проте чи можна заряджати акумулятор, не знімаючи його з машини, та ще й на морозі?

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Svetum, Dexpens, DAK, UAMotors.

Чим найкраще заряджати акумулятор

Найпростіший та найбільш ефективний варіант для зарядки автомобільного акумулятора - спеціальний зарядний пристрій з можливістю автоматичного заряджання АКБ (акумуляторно-кислотних батарей).

За допомогою кабелів його потрібно під'єднати до клем акумулятора та ввімкнути в електромережу (в гаражі, неподалік приватного будинку чи іншої будівлі).

Якщо зарядний пристрій для акумулятора авто якісний та сучасний, все інше він "зробить" сам.

На думку більшості експертів, допустимі умови для заряду кислотного акумулятора - діапазон температур від -15 до +40 градусів за Цельсієм.

Інколи машину можна "прикурити" від іншої, щоб завести (ілюстративне фото: pixabay.com)

Що відбувається з акумулятором на морозі

Попри поширений серед автолюбителів міф, буцімто акумулятор на морозі мимоволі розряджається, це не є правдою.

Насправді у холодну пору року, особливо при негативних температурах, електроліт у комірках акумулятора змінює свої фізичні й хімічні властивості та "працює" інакше - максимальний розрядний та зарядний струм АКБ суттєво зменшується.

З огляду на зміни, що відбуваються в батареї під час холодів, відновлення місткості АКБ після запуску двигуна може не відбуватися на всі 100 відсотків.

Крім того, при гранично низьких температурах акумулятор може просто замерзти. Тоді виникає ймовірність деформації його корпусу та свинцевих пластин.

Якщо акумулятор замерз, гріти його ні в якому разі не можна (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чи можна заряджати АКБ не знімаючи з машини

Якщо надворі мороз, але ви певні в тому, що акумулятор не замерз, його можна заряджати не виймаючи з машини. При цьому варто зважати на те, що: