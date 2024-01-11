Банки одежды: что это такое и как получить теплые вещи

В Киеве заработали специальные банки одежды. В них можно получить теплые вещи тем, кто в этом нуждается. Теплые вещи будут выдавать нуждающимся на базе территориальных центров социального обслуживания в 8 районах города бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Департамента соцполитики КГГА.
Раздачу теплых вещей решили организовать из-за продолжительной морозной погоды в столице. В ближайшие выходные столбики термометров опустятся до -8 -10 градусов. Ожидается, что морозные периоды будут также до конца января.
"На базе территориальных центров социального обслуживания работают банки одежды. Получить теплые вещи могут все, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении.
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