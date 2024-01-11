Банки одежды: что это такое и как получить теплые вещи

Кто может получить теплую одежду

Раздачу теплых вещей решили организовать из-за продолжительной морозной погоды в столице. В ближайшие выходные столбики термометров опустятся до -8 -10 градусов. Ожидается, что морозные периоды будут также до конца января.

"На базе территориальных центров социального обслуживания работают банки одежды. Получить теплые вещи могут все, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении.

Где работают банки одежды

Дарницкий:

ул. Вербицкого, 9-И

Деснянский:

ул. Викентия Беретты, 18

Днепровский:

ул. Березняковская, 6А;

ул. Остафия Дашкевича, 7-А

Печерский:

ул. Рогнединская, 4-Б

Подольский:

ул. Борисоглебская, 8/13

проул. Бондарский, 19

ул. Мостицкая, 14

ул. И. Выговского, 10-В

ул. Светлицкого, 24-А

ул. Гамалеевская, 32

Святошинский:

ул. Жмеринская, 22-А

ул. Чернобыльская, 9

Соломенский:

бульвар Вацлава Гавела 83-А

ул. Волынская, 2

Шевченковский: