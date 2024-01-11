Банки одягу: що це таке та як отримати теплі речі
В Києві почали працювати спеціальні банки одягу. В них можна отримати теплі речі тим, хто має в цьому потребу. Теплі речі будуть видавати нужденним на базі територіальних центрів соціального обслуговування у 8 районах міста безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Департаменту соцполітики КМДА.
Хто може отримати теплий одяг
Роздачу теплих речей вирішили організувати через тривалу морозну погоду в столиці. У найближчі вихідні стовпчики термометрів опустяться до -8 -10 градусів. Очікується, що морозні періоди будуть також до кінця січня.
"На базі територіальних центрів соціального обслуговування працюють банки одягу. Отримати теплі речі можуть всі, хто цього потребує", - сказано у повідомлені.
Де працюють банки одягу
Дарницький:
- вул. Вербицького, 9-І
Деснянський:
- вул. Вікентія Беретті, 18
Дніпровський:
- вул. Березняківська, 6-А;
- вул. Остафія Дашкевича, 7-А
Печерський:
- вул. Рогнідинська, 4-Б
Подільський:
- вул. Борисоглібська, 8/13
- пров. Бондарський, 19
- вул. Мостицька, 14
- вул. І. Виговського, 10-В
- вул. Світлицького, 24-А
- вул. Гамаліївська, 32
Святошинський:
- вул. Жмеринська, 22-А
- вул. Чорнобильська, 9
Солом'янський:
- бульвар Вацлава Гавела 83-А
- вул. Волинська, 2
Шевченківський:
- вул. Сальського Володимира, 33
- вул. Половецька, 14
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