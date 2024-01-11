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Банки одягу: що це таке та як отримати теплі речі

Київ, Четвер 11 січня 2024 14:37
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Банки одягу: що це таке та як отримати теплі речі В Києві запрацювати банки одягу для нужденних (фото: УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

В Києві почали працювати спеціальні банки одягу. В них можна отримати теплі речі тим, хто має в цьому потребу. Теплі речі будуть видавати нужденним на базі територіальних центрів соціального обслуговування у 8 районах міста безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Департаменту соцполітики КМДА.

Хто може отримати теплий одяг

Роздачу теплих речей вирішили організувати через тривалу морозну погоду в столиці. У найближчі вихідні стовпчики термометрів опустяться до -8 -10 градусів. Очікується, що морозні періоди будуть також до кінця січня.

"На базі територіальних центрів соціального обслуговування працюють банки одягу. Отримати теплі речі можуть всі, хто цього потребує", - сказано у повідомлені.

Де працюють банки одягу

Дарницький:

  • вул. Вербицького, 9-І

Деснянський:

  • вул. Вікентія Беретті, 18

Дніпровський:

  • вул. Березняківська, 6-А;
  • вул. Остафія Дашкевича, 7-А

Печерський:

  • вул. Рогнідинська, 4-Б

Подільський:

  • вул. Борисоглібська, 8/13
  • пров. Бондарський, 19
  • вул. Мостицька, 14
  • вул. І. Виговського, 10-В
  • вул. Світлицького, 24-А
  • вул. Гамаліївська, 32

Святошинський:

  • вул. Жмеринська, 22-А
  • вул. Чорнобильська, 9

Солом'янський:

  • бульвар Вацлава Гавела 83-А
  • вул. Волинська, 2

Шевченківський:

  • вул. Сальського Володимира, 33
  • вул. Половецька, 14

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