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Банки одежды: что это такое и как получить теплые вещи

Киев, Четверг 11 января 2024 14:37
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Банки одежды: что это такое и как получить теплые вещи В Киеве заработают банки одежды для нуждающихся (фото: УНИАН)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве заработали специальные банки одежды. В них можно получить теплые вещи тем, кто в этом нуждается. Теплые вещи будут выдавать нуждающимся на базе территориальных центров социального обслуживания в 8 районах города бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Департамента соцполитики КГГА.

Кто может получить теплую одежду

Раздачу теплых вещей решили организовать из-за продолжительной морозной погоды в столице. В ближайшие выходные столбики термометров опустятся до -8 -10 градусов. Ожидается, что морозные периоды будут также до конца января.

"На базе территориальных центров социального обслуживания работают банки одежды. Получить теплые вещи могут все, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении.

Где работают банки одежды

Дарницкий:

  • ул. Вербицкого, 9-И

Деснянский:

  • ул. Викентия Беретты, 18

Днепровский:

  • ул. Березняковская, 6А;
  • ул. Остафия Дашкевича, 7-А

Печерский:

  • ул. Рогнединская, 4-Б

Подольский:

  • ул. Борисоглебская, 8/13
  • проул. Бондарский, 19
  • ул. Мостицкая, 14
  • ул. И. Выговского, 10-В
  • ул. Светлицкого, 24-А
  • ул. Гамалеевская, 32

Святошинский:

  • ул. Жмеринская, 22-А
  • ул. Чернобыльская, 9

Соломенский:

  • бульвар Вацлава Гавела 83-А
  • ул. Волынская, 2

Шевченковский:

  • ул. Сальского Владимира, 33
  • ул. Половецкая, 14

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