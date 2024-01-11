Банки одежды: что это такое и как получить теплые вещи
В Киеве заработали специальные банки одежды. В них можно получить теплые вещи тем, кто в этом нуждается. Теплые вещи будут выдавать нуждающимся на базе территориальных центров социального обслуживания в 8 районах города бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Департамента соцполитики КГГА.
Кто может получить теплую одежду
Раздачу теплых вещей решили организовать из-за продолжительной морозной погоды в столице. В ближайшие выходные столбики термометров опустятся до -8 -10 градусов. Ожидается, что морозные периоды будут также до конца января.
"На базе территориальных центров социального обслуживания работают банки одежды. Получить теплые вещи могут все, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении.
Где работают банки одежды
Дарницкий:
- ул. Вербицкого, 9-И
Деснянский:
- ул. Викентия Беретты, 18
Днепровский:
- ул. Березняковская, 6А;
- ул. Остафия Дашкевича, 7-А
Печерский:
- ул. Рогнединская, 4-Б
Подольский:
- ул. Борисоглебская, 8/13
- проул. Бондарский, 19
- ул. Мостицкая, 14
- ул. И. Выговского, 10-В
- ул. Светлицкого, 24-А
- ул. Гамалеевская, 32
Святошинский:
- ул. Жмеринская, 22-А
- ул. Чернобыльская, 9
Соломенский:
- бульвар Вацлава Гавела 83-А
- ул. Волынская, 2
Шевченковский:
- ул. Сальского Владимира, 33
- ул. Половецкая, 14
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