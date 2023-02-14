"Банк" кохання і троянди з "чорного" ринку: 10 незвичних традицій святкування Дня Валентина у світі

Італія

За легендою саме з цієї країни бере свій початок День святого Валентина. Колись у Турині наречені оголошували про свої заручини саме 14 лютого - ця старовинна традиція збереглася і до сьогодні.

Перед святом італійські магазини прикрашають цукерками. Також ці солодощі заведено дарувати коханим. Вважається, чим більше цукерок подарують, тим міцніше буде любов.

Також часто дарують троянди, парфуми, шоколад і діаманти. Також популярним подарунком є Baci Perugina - маленькі горішки фундука, вкриті шоколадом. У кожній цукерці знаходиться записка любовного характеру.

Велика Британія

За традицією самотні британки 14 лютого встають до сходу сонця, стають біля вікна і дивляться на чоловіків. За повір'ям, перший чоловік, якого вони побачать, і є їхнім судженим.

Закохані ж на День Валентина дарують одне одному солодощі у вигляді сердечок, м'які іграшки, найчастіше плюшеві ведмедики Teddy і листівки-валентинки.

Данія

У цій країні заведено на День Валентина дарувати "лист з підсніжником". Це романтичний вірш, написаний на вирізаному вручну папері, де ім’я шанувальника зашифроване крапками. Також до листівки додають підсніжник.

Людина, яка отримала цей подарунок, має розшифрувати ім'я свого шанувальника, і якщо це вдасться, то відправник має нагадати про себе у Великодню неділю - подарувати писанку.

Франція

День закоханих у Франції святкують тільки дорослі. Своїй другій половинці заведено дарувати шоколадні цукерки, квіти та ювелірні прикраси. Часто святкування супроводжується романтичною вечерею. Багато французьких ресторанів пропонують спеціальне меню до Дня закоханих.

Також у публічних місцях влаштовують святкові заходи із музичним супроводом, концерти.

Австрія

У цей день багато закоханих пар відправляються в маленьке, але дуже привітне містечко Крумбах, що неподалік від німецького Мюнхена. Саме там є церква, закладена в честь святого Валентина.

У цей день чоловіки дарують своїм коханим букети, солодощі і прикраси. Але за традицією австрійців, жінки нічого не дарують чоловікам.

Словаччина

Спеціально до Дня Валентина у Словаччині створили "банк кохання". Там пари можуть "зберегти" своє кохання назавжди. Для цього треба залишити фотографії, любовні листи, каблучки чи квитки в кіно з першого побачення. Спеціально для цього у банку створили сховище на 100 тисяч крихітних шухляд.

Норвегія

У норвежців є давнє повір'я, що колись саме в цей день птахи спаровувалися, аби народити потомство. Тому, якщо чоловік чи жінка 14 лютого побачать пару крилатих, то вірять, що знайшли своє справжнє кохання.

Болгарія

У Болгарії 14 лютого відзначають не тільки День закоханих, а й День виноробів. Тому пари і навіть самотні в цей день дегустують різні вина.

Індія

14 лютого оголошено Днем обіймів корів - уряд закликає обіймати цих тварин, оскільки для індусів вони є священними. Таким нововведенням держава хоче зменшити вплив "західної цивілізації".

Раніше націоналісти навіть виступали за заборону свята. Активну кампанію розгортали у соціальних мережах, виходили на демонстрації на вулиці.

Саудівська Аравія

У цій країні святкувати День Валентина заборонено, тому що будь-які прояви любові публічно караються законом. В Саудівській Аравії навіть існує чорний ринок червоних троянд, який процвітає саме на День Валентина.